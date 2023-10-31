Воронежский ТЮЗ открыл детский фестиваль «Маршак» премьерой «Маленький Мук»

В Воронеже детский театральный фестиваль «Маршак» открылся 28 октября премьерой местного театра юного зрителя. Сказку Вильгельма Гауфа поставила приглашенный режиссер Виктория Печерникова (в Камерном театре идет ее спектакль «Камень» по одноименной пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга).

Специально для ТЮЗа был сделан новый перевод «Маленького Мука». По словам режиссера, все остальные еще с советских времен адаптированы, тогда как в оригинале сказка Гауфа — в традициях немецкого романтизма — куда более жестока. Например, пояснила Виктория Печерникова, Мук на самом деле является карликом, а не просто малышом.

Историю о его приключениях и злоключениях режиссер насытила историческим контекстом. Действие происходит в Османской империи. Костюмы в спектакле соответствующие, жестикуляция турецкая, звучит восточная музыка.

Исполнителя главного героя нет — Мук является куклой, которую поочередно водят почти все актеры (консультировал коллег актер местного театра кукол Владислав Ефанов). Виктория Печерникова рассказала, что делать из актеров уродца не хотелось, а интереснее было понять, что внутри «у этого страшного снаружи, но прекрасного внутри человечка». Причем в большинстве сцен Мук — кукла в человеческий рост, а в некоторых – небольшая, например, в той, где герой быстро носится в туфлях.

На этом изобретательность постановщиков не кончается. Здесь активно и эффектно используется театр теней, еще несколько кукол, а актеры от души развлекаются в своих слегка гиперболизированных образах – например, стражников-башен.

Сама история построена как рассказ в рассказе. Принцип также взят у Вильгельма Гауфа (само произведение входит в альманах восточных сказок писателя), но эта обрамляющая часть с ее немного нарочитым назидательством — самая слабая часть спектакля. Без нее жесткая, но и веселая история о карлике ничего бы не потеряла.

Александр Прытков

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