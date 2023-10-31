«Ущерба нет, а люди находятся под стражей»

В Верховном суде Башкирии выступили в прениях вице-премьер Башкирии — министр ЖКХ республики Борис Беляев и министр строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев, которых ранее приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновными в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Первый, в частности, отрицал преступный сговор, а Рамзиль Кучарбаев, в свою очередь, заявил о давлении ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденные по делу очистных сооружений в Кумертау настаивают на своей невиновности

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Осужденные по делу очистных сооружений в Кумертау настаивают на своей невиновности

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Верховном суде Башкирии вчера продолжились прения по уголовному делу в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова. В июне они были признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на срок от трех до шести лет.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2016 году Борис Беляев, который тогда был сити-менеджером Кумертау, ходатайствовал перед региональными властями о строительстве в городе очистных сооружений. Проект запустили при содействии федерального Фонда развития моногородов. УКС, который был заказчиком строительства, заключил контракты с ООО «А-строй» и ООО «Электроаппарат» на сумму около 95 млн руб. По окончании работ осужденные, по данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, узнали, что «очистные сооружения построены с существенными нарушениями». Несмотря на это, Рамзиль Кучарбаев, Рамиль Сафин и Шадмурат Бикимбетов подписали акты приемки, а Борис Беляев и Юрий Куров «дали указание подчиненным выдать заказчику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

Осужденные вину не признали и обжаловали приговор Ленинского райсуда Уфы. Жалобу подала и прокуратура республики. На прошлом судебном заседании представитель гособвинения Вадим Идрисов предложил судебной коллегии по уголовным делам освободить осужденных от наказания за служебный подлог, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности, а по второй статье — ужесточить приговор.

В начале процесса адвокат Лариса Исаева, представляющая интересы Рамзиля Кучарбаева, напомнила судебной коллегии о том, что потерпевшие по уголовному делу — правительство Башкирии, мэрия Кумертау и ООО «Элеватор» (для нужд компании строились очистные сооружения) — отрицают причиненный ущерб, а сам объект введен в эксплуатацию. «Ущерба нет, очистные сооружения введены в эксплуатацию, а люди находятся под стражей»,— удивилась адвокат.

По словам госпожи Исаевой, за уголовным преследованием может стоять желание «подорвать авторитет команды нынешнего главы республики Хабирова». «А вот нас Хабиров устраивает,— обратилась адвокат к присутствующим.— Мы ему верим. И его команде тоже».

Рамзиль Кучарбаев добавил, что чувствовал угрозу со стороны ФСБ как во время следствия, так и в ходе суда. «Продолжается (давление) и здесь»,— сказал осужденный, напомнив, что на судебные заседания приходила сотрудник пресс-службы ведомства.

По словам адвоката Рустема Лукманова, защищающего Бориса Беляева, в вину министру вменялась приемка объекта без проведения пусконаладочных работ. «Я в судебном заседании в первой инстанции спрашивал: ’’Хорошо, если бы Беляев не утвердил бы этот акт, пусконаладочные работы сами по себе были бы выполнены?’’ Ну, нет, конечно!» — отметил он.

Борис Беляев в прениях пытался рассказать о своих заслугах на посту мэра Кумертау, но его мягко прервал судья: «Вы немного отклоняетесь от обвинения. Вас не обвиняют в том, что вы плохо управляли городом». Тем не менее, как выразился Борис Беляев, ему важно донести до всех присутствующих причины, из-за которых он хотел, чтобы в Кумертау заработали очистные сооружения. «Мотивы не нужны,— опять возразил судья.— Вас обвиняют в том, что вы незаконно подписали КС-14».

Перейдя к этой теме, Борис Беляев напомнил, что перед подписанием акта, он был на объекте в 2017 году, а поскольку строительного образования не имел, доверял той информации, которую получал от других. «Я выезжал на объект. Видел, что стояло здание, внутри — оборудование. Я не сомневался в технических характеристиках (объекта), печатях, так как документы были тщательно проверены техническими специалистами УКСа, Фонда развития моногородов и министерством экономического развития»,— отметил он.

Сговор, в который он, по мнению следствия и суда, вошел с другими осужденными, господин Беляев назвал «выдумкой».

По словам адвоката Владислава Меньшикова, представляющего интересы Шадмурата Бикимбетова, его отдел не отвечал за оборудование, связанное с проведением пусконаладочных работ, а только за строительство. Он также призвал коллегию отнестись скептически к показаниям свидетелей, которые, по его словам, подверглись давлению на следствии.

«Многие показания фактически слово в слово соответствовали друг другу. Огромными кусками люди говорили одни и те же фразы, предложения. Доходило до того, что показания свидетеля — фамилию конкретно не вспомню — который говорил о том, что якобы вред для экологии был причинен, из интернета взяли фразы и перенесли в протокол допроса свидетеля»,— сказал он.

Прения продолжатся 2 ноября.

Венера Хисамова