Тела государственные

Курултай Башкирии, который ранее внес в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри в РФ, провел круглый стол о проблемах демографической ситуации в стране. Судя по выступлениям участников, у низкой рождаемости две основные причины: доступность абортов и западная «деструктивная идеология». Поэтому большинство предложений подразумевали ограничение возможности сделать аборт, запрет чайлдфри-контента и «продвижение семейной повестки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова уверена, что в проблеме бездетности виновата «деструктивная идеология» в интернете

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова уверена, что в проблеме бездетности виновата «деструктивная идеология» в интернете

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Открывая круглый стол «Стратегия демографической безопасности: вызовы и пути решения», спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев признал: несмотря на меры господдержки многодетных семей, в стране сохраняется низкая рождаемость. Он заявил, что «ни индексация маткапитала, ни раздача (земельных.— «Ъ-Уфа») участков, ни другие меры ощутимого результата не дают». По словам господина Толкачева, в СССР «практически никаких мер поддержки не было» — вместо этого «государство шло по пути устранения самих проблем», предоставляя гражданам бесплатные квартиры и образование. А сейчас обучение и медицинское сопровождение ребенка — затратный для семьи процесс, пожаловался спикер.

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова причиной бездетности назвала интернет, где «в отношении нашей страны» продвигается «деструктивная идеология». По ее данным, в группы «чайлдфри» в соцсети «ВКонтакте» вовлечены более 100 тыс. человек: «Если любой из нас загуглит в интернете, надо ли иметь детей — поверьте, ответов убедительных, что это здорово, вы, к сожалению, не найдете».

Руководитель дирекции аналитических программ медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран добавила: на ситуацию с демографией негативно влияют ЛГБТ, гендерное разнообразие, атеизм, феминизм, пропаганда абортов, программа планирования семьи, ЭКО, суррогатное материнство и эвтаназия. «Сознание наших детей уже изменено. Когда мы проводим опросы в школах и среди студентов, они совершенно нормально относятся к таким явлениям, как аборт и развод. Мы обязаны поставить заслон этим явлениям»,— высказалась телеведущая.

Представитель союза «Родительская палата» Андрей Афанасьев высказал мнение, что «феминизм помолодел и радикализировался», а идеология чайлдфри «переросла в радикальную ненависть к детям». По его словам, именно противники многодетности запустили в интернете мем «Яжемать». «Это был чей-то крупный заказ. Спланированная антидемографическая диверсия»,— заявил господин Афанасьев, призвав блокировать подобный контент.

Руководитель Союза православных женщин Башкирии Инга Юмашева выступила против сексуального просвещения, назвав его пропагандой бездетности. Также она предложила «доктринально оформить» принцип негативного отношения государства к абортам — и отказаться от их финансирования. Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон подтвердил: «Неприятие верующих вызывает то, что аборт оплачивается из фонда ОМС».

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил: в Башкирии есть 24 учреждения специализированного родовспоможения и 30 родзалов — но при этом 125 частных клиник имеют лицензию на проведение абортов. «У нас аборт доступнее, чем роды,— сделал иерей вывод.— Женщине проще сделать аборт, чем получить полноценное сопровождение по родам». В этой связи он предложил запретить прерывание беременности в частных клиниках.

Демограф Гульнара Ахметова напомнила, что во многих районах Башкирии просто нет гинекологов и врачей. «Сельчане иногда даже вынуждены регистрироваться в Челябинской области, чтобы получать полноценную медпомощь и там рожать. Требует кардинального пересмотра организация системы здравоохранения на селе. Это ведет к миграционному оттоку и отказам от рождения»,— подчеркнула она. И добавила, что параллельно запретительным антиабортным мерам государство должно заниматься родовспоможением.

Член общественной палаты Башкирии Альбина Касимханова сообщила, что рождению детей мешает отсутствие роддомов в райцентрах. А из-за нехватки ясельных групп в детсадах молодые мамы не могут выйти на работу. Но участники круглого стола эти проблемы не прокомментировали. Они предложили контролировать блогеров и лидеров мнений, чтобы те продвигали «семейную повестку».

Влада Шипилова, Булат Баширов