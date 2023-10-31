Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Избыток триглицеридов — это не только плохо, но и хорошо

Больше шансов получить инфаркт, меньше шансов — деменцию

Высокий уровень триглицеридов пугает людей, особенно пожилых: широко известно, что это серьезно увеличивает риск сердечно-сосудистых патологий, в том числе инфарктов. Свежая работа австралийских ученых показывает, что повышенный уровень триглицеридов связан с меньшей вероятностью деменции.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В исследовании приняли участие более 80 тыс. пожилых людей, и оно показало, что те, у кого уровень триглицеридов находится в диапазоне от «нормальный повышенный» до «умеренно высокий», имеют меньшую вероятность развития деменции по сравнению со сверстниками с более низкими уровнями триглицеридов.

За шесть лет у 3% пожилых людей с самым высоким уровнем триглицеридов развилась деменция, но это вдвое меньше, чем в исследовательской группе с самым низким уровнем триглицеридов (6%).

Авторы работы подчеркивают, что пока не станут утверждать, будто триглицериды каким-то неведомым образом защищают мозг, по их мнению, одного исследования недостаточно, чтобы уже давать рекомендации.

Чжень Чжоу, ведущий автор исследования — научная сотрудница Университета Монаш в Австралии, высказала предположение, что дело не столько в самом уровне триглицеридов, сколько в других показателях здоровья пациентов. Часто, пишет она, пожилые люди с низким уровнем триглицеридов одновременно страдают потерей веса — по разным причинам: или плохо питаются, или чем-то больны, или просто у них уже развивается дряхлость, что само по себе может быть плохим прогностическим признаком для деменции. Напротив, пожилые люди с высокими показателями триглицеридов обычно питаются хорошо и имеют меньше проблем со здоровьем.

Помимо собственных опросов Чжень и ее коллеги проверили свою гипотезу на больших массивах данных из обезличенных историй болезни в Австралии, США и Великобритании. Гипотеза подтвердилась: у людей с низкими триглицеридами вероятность возникновения деменции была существенно выше, чем у людей с высоким показателем. Чжень постаралась учесть дополнительные факторы, как то: лишний вес, курение, гипертоническая болезнь и уровень холестерина,— и все равно результат получался тот же.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...