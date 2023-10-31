Высокий уровень триглицеридов пугает людей, особенно пожилых: широко известно, что это серьезно увеличивает риск сердечно-сосудистых патологий, в том числе инфарктов. Свежая работа австралийских ученых показывает, что повышенный уровень триглицеридов связан с меньшей вероятностью деменции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В исследовании приняли участие более 80 тыс. пожилых людей, и оно показало, что те, у кого уровень триглицеридов находится в диапазоне от «нормальный повышенный» до «умеренно высокий», имеют меньшую вероятность развития деменции по сравнению со сверстниками с более низкими уровнями триглицеридов.

За шесть лет у 3% пожилых людей с самым высоким уровнем триглицеридов развилась деменция, но это вдвое меньше, чем в исследовательской группе с самым низким уровнем триглицеридов (6%).

Авторы работы подчеркивают, что пока не станут утверждать, будто триглицериды каким-то неведомым образом защищают мозг, по их мнению, одного исследования недостаточно, чтобы уже давать рекомендации.

Чжень Чжоу, ведущий автор исследования — научная сотрудница Университета Монаш в Австралии, высказала предположение, что дело не столько в самом уровне триглицеридов, сколько в других показателях здоровья пациентов. Часто, пишет она, пожилые люди с низким уровнем триглицеридов одновременно страдают потерей веса — по разным причинам: или плохо питаются, или чем-то больны, или просто у них уже развивается дряхлость, что само по себе может быть плохим прогностическим признаком для деменции. Напротив, пожилые люди с высокими показателями триглицеридов обычно питаются хорошо и имеют меньше проблем со здоровьем.

Помимо собственных опросов Чжень и ее коллеги проверили свою гипотезу на больших массивах данных из обезличенных историй болезни в Австралии, США и Великобритании. Гипотеза подтвердилась: у людей с низкими триглицеридами вероятность возникновения деменции была существенно выше, чем у людей с высоким показателем. Чжень постаралась учесть дополнительные факторы, как то: лишний вес, курение, гипертоническая болезнь и уровень холестерина,— и все равно результат получался тот же.

По материалам статьи.

Ольга Грибова