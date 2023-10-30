Бизнесмены Кубани заключили в Узбекистане 7 соглашений о торговых отношениях

Шесть компаний из Краснодарского края заключили в Узбекистане семь соглашений о двусторонних торговых отношениях. B2B-встречи прошли в рамках международной выставки текстильной и модной индустрии в Ташкенте, сообщает пресс-служба администрации региона.

По итогам встреч были заключены соглашения между компаниями края и Узбекистана. Кубанское предприятие легкой промышленности заключило соглашение о намерениях с поставщиком тканей. Продукцию из нее будет продавать в РФ и экспортировать в Абхазию, Киргизию и Армению.

Фармакологическая компания заключила предварительные соглашения о поставках необходимого сырья. Кубанский производитель запчастей и комплектующих для сельхозоборудования обсудил возможное трехстороннее сотрудничество с зарубежными компаниями. Кроме того, анапский производитель косметики договорился о поставках своей продукции в Узбекистан.

Бизнес и представители власти обсудили состояние АПК Узбекистана, возможности и потенциал иностранных инвестиций, а также ключевые сельскохозяйственные продукты, которые производит и экспортирует страна. На встрече в свободной экономической зоне «Андижан Фарм» с КубГАУ заключены предварительные договоренности о сотрудничестве в части обучения студентов за границей.

Татьяна Ручкина

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