Не обойдемся без сцен

Театр «У Моста» может начать показ спектаклей в здании бывшего клуба ПВКИУ в декабре этого года. Сейчас продолжается ремонт сцены. Пока власти города и собственники здания заключили договор аренды сроком на два года. Однако из-за высокой стоимости аренды чиновники вновь рассматривают вопрос о выкупе помещения под нужды театра. Эксперты говорят, что сделка по покупке объекта может быть взаимовыгодной как для собственников, так и для властей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», региональные власти вернулись к вопросу о приобретении имущественного комплекса клуба ПВКИУ на ул. Окулова, 5, где должна разместиться вторая сцена театра «У Моста». Как рассказал «Ъ-Прикамье» информированный источник, соответствующее поручение городские власти получили от краевых коллег. По одной из версий, выкуп потребовался из-за высокой стоимости аренды здания. В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми пояснили, что на данный момент театр «У Моста» размещается в бывшем здании ПВКИУ на основе ранее заключенного договора аренды. В мэрии стоимость аренды и планы по выкупу здания не раскрывают.

Совладелица бывшего клуба ПВКИУ Татьяна Бердичевская сказала, что эту тему она не комментирует.

Здание клуба с антресольным этажом и подвалом общей площадью 4,2 тыс. кв. м с момента расформирования ПВКИУ в 2003 году не эксплуатировалось и перешло частным структурам. На данный момент владельцами актива являются предприниматели Игорь Пестов и Татьяна Бердичевская. В 2021 году краевые власти обсуждали возможность выкупа объекта, чтобы разместить в нем региональный Дом молодежи. Осенью 2022 года правительство Пермского края перенесло расходы в сумме 300 млн руб. на приобретение помещений под Дом молодежи с 2022 на 2023 год. Однако затем планы изменились, и для Дома молодежи был выкуплен кинотеатр «Кристалл».

В январе этого года стало известно о планах мэрии арендовать бывший клуб ВКИУ для театра «У Моста». Ранее собственники здания публиковали объявления о сдаче объекта в аренду за 200 тыс. руб. в месяц.

Сейчас МБУК «Театр „У Моста“» занимает здание дореволюционной постройки площадью 1,5 тыс. кв. м в центре Перми (ул. Куйбышева, 11). Худрук театра «У Моста» Сергей Федотов и его актеры неоднократно обращали внимание, что существующее помещение слишком маленькое для нужд театра. Кроме клуба ВКИУ, рассматривалось несколько площадок для размещения театра: завод Шпагина, клуб ГУВД им. Дзержинского и бывшее трамвайное депо «Пермгор­электротранса».

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов отметил, что сейчас идет ремонт сцены и зала. Планировалось, что театр может начать работу в новом здании с начала сезона. Однако собственник делает ремонт и не успевает его закончить. «Надеемся, что 1 декабря будет готово»,— полагает господин Федотов. Он рассказал, что заключен договор аренды здания на два года с возможностью дальнейшей пролонгации. Художественный руководитель театра также заметил: изначально планировалось, что здание будет выкуплено. Но эти планы не осуществились из-за недостатка финансов. Однако главная цель по выкупу здания не изменилась. «Самое главное, что мы уже давно-давно ждем расширения. В нашем здании три зала — на 100, 80 и 200 мест. Тем не менее не всех желающих мы можем вместить. К тому же у нас нет гримерок, цехов, мастерских, а в том здании все есть»,— пояснил худрук театра. Он добавил, что в нынешнем здании артистам приходится снимать грим в общих туалетах. При этом театр не планирует совсем отказываться от нынешнего помещения. Здесь, по словам Сергея Федотова, будут идти более камерные спектакли. Но в репертуаре театра есть спектакли, требующие большой сцены. Поэтому он выразил надежду, что такая площадка у театра в скором времени появится.

Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова считает, что объект является уникальным с точки зрения наличия сцены и театрального пространства. К тому же собственник вложил довольно серьезные деньги для того, чтобы произвести там ремонтные работы. «С одной стороны, тяжело собственникам использовать этот объект под что-то другое. С другой — найти в покупку аналогичный объект тоже непросто. Так что здесь все сошлось: очень выгодно и собственникам сдать этот объект, и краю арендовать, не вкладывая деньги сразу»,— полагает эксперт. Гос­пожа Денисова отметила, что ранее озвученная цифра, которую власти закладывали на покупку здания — 300 млн руб.,— это фактически стоимость строительства без отделки, не считая земельного участка, который расположен в очень хорошем месте. «Если у властей есть деньги и собственники готовы продать, то это ситуация win-win, когда всем хорошо»,— уверена госпожа Денисова.

Ирина Суханова