На новогодние праздники в Крым запустят дополнительные поезда

На период новогодних праздников в Крым запустят дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Как сообщает оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), они будут ходить с 25 декабря до 10 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Поезд №171/172 будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь. Из столицы Крыма состав будет отправляться в 18:40 25—27 и 29—31 декабря, а также 2, 3 и 5—7 января. В Санкт-Петербург поезд будет прибывать через день в 12:57. В обратном направлении поезд будет выезжать 27—29, 31 декабря, 1, 2, 4, 5 и 7—9 января в 19:26. Прибытие в Симферополь назначено через день в 12:35, а 8 и 9 января — в 13:55.

Поезд №175/176 будет выезжать из Павелецкого вокзала Москвы в Симферополь 29, 30 декабря, 3, 4 и 8, 9 января в 00:55. Прибывать в столицу Крыма состав будет на следующий день в 18:10 (кроме 10 января, когда поезд прибудет в Симферополь в 17:25). В обратном направлении поезд будет отправляться 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января в 01:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26.

Татьяна Ручкина

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