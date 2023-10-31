Парт точка ком

Региональные власти предлагают сократить расходы на освещение деятельности парламентских партий на радио и ТВ на 5%: с 548 тыс. до 520,6 тыс. руб. Однако, даже без учета сокращения, этих средств хватает только на месяц. Представители партий отмечают, что уже давно ищут и используют альтернативные источники финансирования. Эксперты в оценках расходятся. Одни полагают, что сокращение существенно не скажется на информировании о работе партий. Другие считают, что все средства, заложенные на информирование, можно безболезненно перераспределить на социальные расходы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация губернатора планирует в следующем году сократить расходы на освещение деятельности политических партий, представленных в заксобрании Пермского края, на 5%. На это обратила внимание краевая контрольно-счетная палата в своем заключении на проект бюджета Прикамья на 2024–2026 годы.

КСП указывает, что расходы администрации губернатора Пермского края на освещение деятельности партий на региональных теле- и радиоканалах в 2024 году сократятся с 548 тыс. руб. до 520,6 тыс. руб. в год. Однако в 2025–2026 годах расходы на освещение деятельности парламентских партий в СМИ снова запланированы на уровне 548 тыс. руб.

При этом Контрольно-счетная палата Пермского края отмечает, что в 2023 году запланированных администрацией губернатора на год 548 тыс. руб. хватило только на март. Региональная КСП предупреждает, что с учетом сокращения расходов на информирование о деятельности парламентских партий «средства, предусмотренные администрацией губернатора Пермского края, исходя из коммерческих предложений, связанных с оказанием данных услуг, могут быть недостаточными для осуществления мероприятия даже в течение одного месяца».

В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что сокращение ряда расходов связано с обеспечением сбалансированности бюджета региона на 2024–2026 годы.

Представители партий в Законодательном собрании Пермского края расходятся в оценках сокращения. Первый секретарь крайкома КПРФ, вице-спикер заксобрания края Ксения Айтакова считает сокращение ожидаемым, но данную инициативу не одобряет. «Это плохо, потому что жители края должны слышать разные точки зрения по многим аспектам развития края и иметь возможность самим определиться, что и кто им по душе. В связи с сокращением будем обращаться к внутренним источникам»,— заявила товарищ Айтакова.

Председатель совета реготделения «Справедливой России — За правду», депутат заксобрания Вероника Куликова утверждает, что «основную часть работы в информационном пространстве партия ведет вне бюджетных контрактов». «Мы давно перестроились на иные форматы доведения нашей позиции до избирателей, в том числе через популярные интернет-издания и социальные сети. Кроме того, в целях экономии я бы предложила существенно урезать расходы бюджета на освещение в СМИ деятельности чиновников и администрации»,— добавляет госпожа Куликова.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников заявил, что относится к сокращению расходов «с пониманием». «Данная мера вынужденная и коснется не только расходования средств на освещение деятельности партий. Будем искать внутренние ресурсы, тем более и сейчас приходится ими пользоваться для объявлений о проведении депутатских приемов»,— сообщил депутат.

В пресс-службе реготделения «Единой России» заявили, что в отделении «никогда не знали и не интересовались» суммами, предусмотренными в бюджете на освещение деятельности партий. «С представителями СМИ оговаривались только формат, содержание и хронометраж материалов. С пониманием относимся к тому, что в период проведения СВО бюджет может корректироваться, а расходы — перераспределяться между статьями. Сегодня региональное отделение „Единой России“ активно развивает партийные ресурсы для информирования граждан о своей деятельности (сайт, социальные сети и телеграм-канал)»,— прокомментировали ситуацию в региональном отделении «Единой России».

Эксперты считают, что планируемое сокращение радикально ничего не изменит. «Учитывая, что на освещение работы партий выделяются средства не только на телеканалы, но и на радио, сумма и так была очень небольшой. Этих денег хватает только на месяц. Представители партий получают возможность поучаствовать в развернутом интервью и разместить в эфире ролики о своей деятельности. Думаю, что изменение объемов финансирования не скажется существенно на проекте»,— говорит гендиректор телекомпании «Рифей-Пермь» Анна Климова.

Политтехнолог Алексей Чусовитин уверен, что текущий объем бюджетного финансирования на освещение работы партий — рудимент. «Сейчас на эти цели на одну партию приходится около 8 тыс. руб. в месяц. Очевидно, что это слишком маленькая сумма для того, чтобы запустить какой-то информационный сигнал в СМИ. Никакого прагматического смысла в этом нет. Тем более что партии уже научились самостоятельно создавать инфоповоды и привлекать внимание СМИ»,— считает эксперт. «Думаю, если власти эти деньги перераспределят на социальные расходы и помощь нуждающимся, это лучше как с точки зрения эффективности, так и PR»,— полагает Алексей Чусовитин.

Константин Кадочников