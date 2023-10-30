Диспансеризацию и медосмотры прошли 3 миллиона жителей Кубани

С начала 2023 года диспансеризацию и медосмотры в Краснодарском крае прошли 3 млн человек, в том числе более 1 млн детей. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в прошлом году такой результат был только по итогу года.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что за счет обследований в крае выявили более 180 тыс. заболеваний, которые пациентам диагностировали впервые. Более 88 тыс. из них — болезни системы кровообращения. Из 12 тыс. выявленных случаев онкозаболеваний более 2 тыс. также установили впервые.

Всего в 2023 году диспансеризацию проводят на базе 89 медорганизаций Краснодарского края. Также работают 44 выездные медицинские бригады.

С начала 2023 года диспансеризацию и медосмотры в Краснодарском крае прошли 3 млн человек, в том числе более 1 млн детей. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в прошлом году такой результат был только по итогу года.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что за счет обследований в крае выявили более 180 тыс. заболеваний, которые пациентам диагностировали впервые. Более 88 тыс. из них — болезни системы кровообращения. Из 12 тыс. выявленных случаев онкозаболеваний более 2 тыс. также установили впервые.

Всего в 2023 году диспансеризацию проводят на базе 89 медорганизаций Краснодарского края. Также работают 44 выездные медицинские бригады.

Татьяна Ручкина

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