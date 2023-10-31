Курган исключает кэш

Курган «Высокий берег» в Анапе, принадлежащий банкроту АО «Кэш/Дом» и признанный объектом культурного наследия, выставили на торги за 72 млн руб. На территории запрещены любые строительные работы, поэтому юристы предполагают, что собственник приобрел землю до наделения ее охранным статусом. Эксперты считают, что стоимость участка в несколько раз завышена, и лот реально стоит 30-40 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что если собственнику участка удастся снять с него охранный статус, стоимость земли вырастет минимум в три раза

Фото: пресс-служба администрации Анапы Эксперты считают, что если собственнику участка удастся снять с него охранный статус, стоимость земли вырастет минимум в три раза

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Конкурсный управляющий АО «Кэш/Дом» Владислав Дергачев выставил на торги объект культурного наследия «Курган “Высокий берег”», расположенный в анапском селе Супсех. Площадь земельного участка — 10 тыс. кв. м., начальная стоимость лота — 72 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Кэш/Дом» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Основной вид деятельности – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Выручка от продажи в 2018 году составила 88,4 млн руб., убыток — 1,3 млн руб. (более свежие финансовые данные не опубликованы). Первым учредителем компании является Людмила Дерманова, в разные годы компанией владели Dorsen Management Group Limited (Британские Вергинские острова), Галина Герман и Екатерина Лещинская.

По данным Публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка составляет 81,3 млн руб. В июне текущего года этот лот уже выставляли на торги с начальной стоимостью в 80 млн руб., однако из-за отсутствия заявок торги были отменены.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «Кэщ/Дом» банкротом по иску Светланы Губановой, которой компания задолжала 354 тыс. руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Кубань», ООО «Кэш/Дом» работало вместе с банком «Первомайским». Сотрудники микрокредитной организации, по словам пострадавших, предлагали гражданам заем под залог жилья, банк выдавал обществу ипотечный кредит на выкуп жилья, после чего «Кэш/Дом» выдавал эти деньги клиентам якобы в виде займа, а на самом деле гражданам давали подписать договоры купли-продажи собственного жилья, в котором они оставались в качестве арендаторов. Всего в подобные ситуации попали более 30 жителей Кубани. В возбуждении уголовного дела по заявлениям заемщиков было отказано.

Согласно данным Управления госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, выставленный на торги курган «Высокий берег» находится в селе Супсех, на перекрестке улиц Советской и Жлобы. Высота памятника — 3,6 м., диаметр — 29 м. Курган выявлен в 2019 году у подножья Лысой горы. Как следует из акта экспертизы, земли, на которых расположен памятник, использовались под сельхозугодия.

«Памятник имеет большое значение для изучения эпохи бронзы, раннего железного века, античности и средневековья Таманского полуострова»,— говорится в экспертизе.

Из пояснительной записки Управления госохраны региона следует, что все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. На территории кургана запрещено строительство капитальных объектов, нельзя проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работы. Все планируемые действия на данном участке должны быть согласованы с Управлением госохраны.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко пояснил «Ъ-Кубань», что участок, скорее всего, был предоставлен в аренду АО «Кэш/Дом» до того, как территория была признана объектом культурного наследия. Спикер предположил, что на спорной территории компания намеревалась построить многоквартирный дом, однако после внесения участка в реестр объектов культурного наследия, это стало невозможным.

«Сейчас стоимость участка завышена в несколько раз. Стоит учитывать, что выигравшему на торгах придется потратить немало средств на раскопки – от 1 до 50 млн руб., прежде, чем что-либо строить на этой территории. Полагаю, что потенциальный покупатель появится, если цена земли снизится до 30-40 млн руб.»,— говорит господин Домащенко.

По мнению руководителя практики реструктуризации и банкротства ООО «Юр-Проект» Виктора Панченко, сегодня стоимость участка составлякет 40-50 млн Однако, отмечает он, если есть возможность изменить статус земли, чтобы разрешить там строительство, она будет стоить 150-200 млн руб.

Координатор Общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова не рекомендует приобретать этот участок, как так на нем действует больше количество ограничений. «Вероятность того, что на этом участке будет построен жилой комплекс исключается. Надо понимать, что практически вся Анапа – это один большой объект культурного наследия. Ведь античный город Горгиппия находится под всей Анапой. Приобретателю придется оспаривать решение о признании объектом культурного наследия для того, чтобы возвести что-либо на этой территории»,— отметила госпожа Шувалова.

Тат Гаспарян

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