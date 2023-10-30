Никита Стасишин и Алексей Копайгородский посетили новую школу в районе Министерских озер

Новый корпус гимназии № 9 рассчитан на 1100 учеников.

В каких условиях будут учиться, развиваться, заниматься спортом и отдыхать школьники нового корпуса гимназии № 9 имени Н.А. Островского?

Заместитель министра строительства РФ и глава Сочи осмотрели кабинеты-практикумы, прошлись по атриумам, заглянули в лектории-амфитеатры и поднялись на игровые площадки.

Новое уникальное для Сочи образовательное учреждение, которое посетили Никита Стасишин и Алексей Копайгородский, расположена рядом с жилым комплексом "Министерские озёра"(сдан в эксплуатацию) . Перед застройщиком, холдингом AVA Group, стояла задача - спроектировать современное красивое здание и успеть возвести его к началу нового учебного года. Все цели были достигнуты. Школа построена в рекордно короткие сроки, менее чем за год, к её проектированию и оформлению привлечены лучшие архитекторы и дизайнеры. Будущие ученики вместо скучных коридоров получили многосветный атриум и амфитеатр, вместо обычных классов - кабинеты-практикумы, а вместо закрытой крыши - эксплуатируемую кровлю с площадками для подвижных игр.

Гости отметили также уютные места для творчества, просторную столовую, современный спортивный и медицинский кластеры, актовый зал с идеальной акустикой, кабинеты робототехники и информатики, танцевальную студию, библиотеку-медиатеку с читальным залом, а также внутренний двор с тренажерами.

"Сегодня образовательные учреждения — это неотъемлемая часть базовой инфраструктуры жилого микрорайона. Современная школа – это больше, чем просто обучение. Это динамичная среда, в которой дети получают знания, развивают таланты, занимаются спортом и общаются. Поэтому AVA Group как социально ориентированная компания продолжит строительство современных объектов образования на территории региона», — отметил президент холдинга Ваган Арутюнян.

Войти в уютные классы и сесть за парты школьники смогут уже в следующем году.

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