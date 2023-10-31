Софт вызвал импортовозмущение

Организация по защите прав потребителей просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России. В их числе, например, продукты IBM, Dell, VMware. Часть правообладателей все еще продолжает свою работу по борьбе с нарушениями лицензионных прав в России, говорят юристы. Они уточняют, что для исключения ответственности потребуются поправки к Гражданскому кодексу (ГК). В Совете федерации считают, что мораторий должен действовать только для компаний, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в Совет федерации от 3 октября. В нем ОПИ просит правительство ввести временный мораторий на преследование российских организаций, которые используют иностранный софт без согласия правообладателя, до перехода на отечественные решения, в рамках административного и гражданского кодексов. В письме отмечается, что сейчас «инициировать преследование правоохранительными органами вправе сами разработчики — те самые покинувшие Россию IT-гиганты».

В ОПИ отмечают, что из-за долгосрочного планирования закупок госкомпании и корпоративные организации не могут быстро перейти на российский софт. «Для банков, операторов связи и других непрерывно действующих организаций смена IT-платформы означает не только кратный рост капитальных затрат, который найдет неизбежное отражение в ценах для конечных потребителей, но и резкое снижение функциональности»,— говорится в письме. Среди тех, кто использует иностранный софт, ОПИ называет «Ростелеком», Tele2, Сбербанк, МТС и других, а в качестве примеров называются программы Cisco, Dell, Nvidia и других. В Tele2 заявили “Ъ”, что используют только те иностранные программы, на которые ранее была закуплена бессрочная лицензия. В «МегаФоне» сказали, что любое программное обеспечение, которое внедрено в компании, используется по лицензии правообладателя. «Ростелеком» и МТС не ответили.

Аппарат правительства направил в Минцифры поручение рассмотреть обращение ОПИ, следует из письма от 10 октября (есть у “Ъ”). В аппарате правительства переадресовали запрос “Ъ” в Минцифры. В министерстве отметили, что до 90% иностранных решений уже имеют российские аналоги, однако для случаев, когда их нет, Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает нормативные акты, определяющие специальные условия. «При разрешении на использование ПО в каждом конкретном случае будут учитываться потребности пользователя, возможности импортозамещения и необходимость своевременного исполнения планов по переходу на отечественные решения»,— сказал представитель министерства.

В ответе Совета федерации на обращение ОПИ от 11 октября (есть у “Ъ”) отмечается, что «к 2027 году российский рынок будет иметь достаточное количество необходимого ПО, а к 2030 году оно будет способно почти полностью заменить иностранные решения». Также в письме говорится, что есть «необходимость разработки и принятия взвешенных мер, которые обеспечивали бы надлежащий уровень защиты добросовестных российских пользователей и вместе с тем не замедляли бы процесс импортозамещения». Мораторий должен охватывать только тех пользователей, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО, отмечается в письме Совета федерации.

За использование иностранного ПО без лицензии (например, программ Microsoft) предусмотрена ответственность по ч. 4 ГК — правообладатель может взыскать с нарушителя штраф или убытки, объясняет адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков. По его словам, эти нормы не могут быть пересмотрены решением правительства РФ, для этого требуется внесение поправок в ГК, что относится к полномочиям парламента. Более того, уточняет господин Рыков, исключение ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность «может противоречить международным договорам».

Практика привлечения к ответственности за использование ПО без лицензии довольно обширна, говорит управляющий партнер Seven Hills Legal Юлия Гуриева: «Так, до последнего времени очень активно защищали свои права правообладатели программных продуктов Adobe, Corel Draw, AutoCAD и Microsoft». В 2022 году, по ее словам, активность иностранных правообладателей по защите своих авторских прав в России заметно снизилась. «Однако это не значит, что использовать иностранное ПО в России без лицензии стало безопасным. Часть правообладателей все еще продолжает свою работу по борьбе с нарушениями в РФ»,— отмечает юрист.

Тимофей Корнев