Софт вызвал импортовозмущение
За использование иностранного ПО просят временно не наказывать
Организация по защите прав потребителей просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России. В их числе, например, продукты IBM, Dell, VMware. Часть правообладателей все еще продолжает свою работу по борьбе с нарушениями лицензионных прав в России, говорят юристы. Они уточняют, что для исключения ответственности потребуются поправки к Гражданскому кодексу (ГК). В Совете федерации считают, что мораторий должен действовать только для компаний, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с письмом общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в Совет федерации от 3 октября. В нем ОПИ просит правительство ввести временный мораторий на преследование российских организаций, которые используют иностранный софт без согласия правообладателя, до перехода на отечественные решения, в рамках административного и гражданского кодексов. В письме отмечается, что сейчас «инициировать преследование правоохранительными органами вправе сами разработчики — те самые покинувшие Россию IT-гиганты».
В ОПИ отмечают, что из-за долгосрочного планирования закупок госкомпании и корпоративные организации не могут быстро перейти на российский софт. «Для банков, операторов связи и других непрерывно действующих организаций смена IT-платформы означает не только кратный рост капитальных затрат, который найдет неизбежное отражение в ценах для конечных потребителей, но и резкое снижение функциональности»,— говорится в письме. Среди тех, кто использует иностранный софт, ОПИ называет «Ростелеком», Tele2, Сбербанк, МТС и других, а в качестве примеров называются программы Cisco, Dell, Nvidia и других. В Tele2 заявили “Ъ”, что используют только те иностранные программы, на которые ранее была закуплена бессрочная лицензия. В «МегаФоне» сказали, что любое программное обеспечение, которое внедрено в компании, используется по лицензии правообладателя. «Ростелеком» и МТС не ответили.
Аппарат правительства направил в Минцифры поручение рассмотреть обращение ОПИ, следует из письма от 10 октября (есть у “Ъ”). В аппарате правительства переадресовали запрос “Ъ” в Минцифры. В министерстве отметили, что до 90% иностранных решений уже имеют российские аналоги, однако для случаев, когда их нет, Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает нормативные акты, определяющие специальные условия. «При разрешении на использование ПО в каждом конкретном случае будут учитываться потребности пользователя, возможности импортозамещения и необходимость своевременного исполнения планов по переходу на отечественные решения»,— сказал представитель министерства.
В ответе Совета федерации на обращение ОПИ от 11 октября (есть у “Ъ”) отмечается, что «к 2027 году российский рынок будет иметь достаточное количество необходимого ПО, а к 2030 году оно будет способно почти полностью заменить иностранные решения». Также в письме говорится, что есть «необходимость разработки и принятия взвешенных мер, которые обеспечивали бы надлежащий уровень защиты добросовестных российских пользователей и вместе с тем не замедляли бы процесс импортозамещения». Мораторий должен охватывать только тех пользователей, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО, отмечается в письме Совета федерации.
За использование иностранного ПО без лицензии (например, программ Microsoft) предусмотрена ответственность по ч. 4 ГК — правообладатель может взыскать с нарушителя штраф или убытки, объясняет адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков. По его словам, эти нормы не могут быть пересмотрены решением правительства РФ, для этого требуется внесение поправок в ГК, что относится к полномочиям парламента. Более того, уточняет господин Рыков, исключение ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность «может противоречить международным договорам».
Практика привлечения к ответственности за использование ПО без лицензии довольно обширна, говорит управляющий партнер Seven Hills Legal Юлия Гуриева: «Так, до последнего времени очень активно защищали свои права правообладатели программных продуктов Adobe, Corel Draw, AutoCAD и Microsoft». В 2022 году, по ее словам, активность иностранных правообладателей по защите своих авторских прав в России заметно снизилась. «Однако это не значит, что использовать иностранное ПО в России без лицензии стало безопасным. Часть правообладателей все еще продолжает свою работу по борьбе с нарушениями в РФ»,— отмечает юрист.