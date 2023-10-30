В октябре потребительские цены в Германии выросли на 3,8% в годовом выражении. Такие предварительные данные сегодня, 30 октября, опубликовало Федеральное статистическое управление Германии (Destatis). Это самые низкие темпы инфляции с августа 2021 года. В сентябре инфляция составила 4,3%. В сравнении с сентябрем потребительские цены в октябре остались неизменными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Цены на энергоносители в октябре снизились на 3,2% в годовом выражении. Цены на продукты питания выросли на 6,1%. В целом цены на товары увеличились на 3,6%, на услуги — на 3,9%. Базовая инфляция (при ее подсчете исключают такие товары, как продукты питания и энергоносители, цены на которые сильно колеблются) в октябре составила 4,3%. По мнению аналитика Commerzbank Ральфа Солвина, темпы инфляции продолжат замедляться в первые месяцы 2024 года, а базовая инфляция следующей весной стабилизируется на уровне около 3%.

Также сегодня Destatis представило данные по германскому ВВП в третьем квартале: в указанный период он снизился на 0,1%. При этом данные за второй квартал были пересмотрены с отсутствия изменений в сравнении с предыдущим кварталом на рост в 0,1%. Тем самым технической рецессии, то есть снижения ВВП, которое длится два квартала подряд, нет. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что в третьем квартале ВВП снизится на 0,3%. По мнению главы подразделения по глобальной макроэкономике нидерландского банка ING Карстена Бжески, «германская экономика, скорее всего, останется в пограничной области между небольшим снижением и отсутствием изменений (ВВП.— “Ъ”) не только в текущем, но и в следующем году».

Яна Рождественская