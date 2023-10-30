За три года на Кубани поддержку бизнеса увеличили на 11 млрд рублей

За три года объем поддержки бизнеса в Краснодарском крае увеличился с 25 до 36 млрд руб. в год. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что с 2020 года количество мер поддержки бизнеса в крае увеличили с 50 до более 125. Все меры, по его словам, разрабатываются совместно с представителями бизнеса и в соответствии с запросами компаний. За счет использования мер предприниматели края наращивают объемы производства.

«Стабильное развитие экономики во многом зависит от состояния предпринимательства. Поэтому мы воспринимаем бизнес, в первую очередь, как надежных социальных партнеров и помогаем в его развитии»,— отметил губернатор.

Предпринимателям предоставляют гранты, займы, льготы и гарантии. Ими могут воспользоваться как крупный бизнес и инвесторы, так и малые и средние предприниматели. Особое внимание, по словам Вениамина Кондратьева, уделяется аграриям, перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, а также импортозамещающим производствам и ИТ-направлению.

В регионе бизнес поддерживают фонды микрофинансирования (в 2023 году его докапитализировали до 3,6 млрд руб.), развития бизнеса (до 1,8 млрд руб.), развития промышленности (до 6 млрд руб.) и развития инноваций. Также работают Центр поддержки экспорта и Агентство по привлечению инвестиций.

За счет мер поддержки на Кубани вдвое увеличилось количество инструментов по развитию и модернизации предприятий. Сейчас регион занимает четвертое место в рейтинге промышленных регионов, составленном Минпромторгом РФ.

Кроме того, Краснодарский край занимает пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Сейчас в регионе реализуют более 500 крупных инвестпроектов на общую сумму около 2,8 трлн руб. С января по сентябрь включительно в крае зарегистрировали почти 289 тыс. субъектов МСП, что на 3,3% больше, чем в 2022 году.

Татьяна Ручкина

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