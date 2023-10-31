Академическое испытание

В Перми начался судебный процесс над бывшим директором ГБОУ «Академия первых» и организатором интеллектуальных игр Павлом Шевченко. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения на общую сумму свыше 1,1 млн руб., а также в присвоении служебного ноутбука. По версии следствия, деньги были похищены под видом выполнения контрактов на поставку учреждению учебных пособий и оборудования. Господин Шевченко возглавлял «Академию» в 2020–2021 годах, заявление о его привлечении к уголовной ответственности написала нынешний руководитель учебного заведения Юлия Трясцина. Сам Павел Шевченко заявил, что признает вину в полном объеме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

По мнению следственных органов ГУ МВД по Пермскому краю и прокуратуры, преступления Павел Шевченко совершил в период с июня по октябрь позапрошлого года в должности директора ГБОУ «Академия первых». Учреждение, которое функционирует в основном на бюджетные субсидии, господин Шевченко возглавил 8 октября 2020 года. До своего назначения он был известен в Перми как руководитель Центра развития одаренности и победитель телевизионной викторины «Своя игра». Помимо работы с одаренными детьми, господин Шевченко занимался организацией интеллектуальных игр под брендом «Интеллектуальная кухня».

Как считают силовики, в июне 2021 года у него возник умысел на хищение денежных средств учреждения, который он в итоге смог воплотить. Из обвинительного заключения следует, что подсудимый решил получить в распоряжение деньги под видом проведения закупок у единственного поставщика. Этим поставщиком стало ООО «Триплком», которое контролировалось его родственником Александром Беляковым. Причем последний не был посвящен в преступный умысел Павла Шевченко.

В итоге директор убедил господина Белякова в необходимости реализовать схему с заключением фиктивного контракта на поставку учебных пособий «Биосфера 2.0». Он пояснил, что без проведения торгов это оборудование невозможно будет поставить на учет в образовательной организации. В итоге господин Шевченко сам составил от лица ООО «Триплком» коммерческое предложение, на основании которого общество приняло участие в закупочной процедуре, и с ним был заключен контракт. Итоговая цена сделки составила 598 тыс. руб. Затем введенные в заблуждение сотрудники «Академии первых» и работники минфина подготовили документы, на основании которых была проведена оплата якобы полученного товара. По данным следствия, больше 100 тыс. руб. Павел Шевченко получил от руководителя общества наличными, а основная часть была перечислена на карту его супруги. Полученными средствами директор распорядился по своему усмотрению.

Второй случай мошенничества состоялся по той же схеме. ООО «Триплком» и «Академия первых» заключили контракт на поставку пяти комплектов оборудования для производства учебных опытов. Стоимость контракта составила 560 тыс. руб. Как и в предыдущий раз, Павел Шевченко составил фиктивные документы о поставке и фактической отгрузке товара, после чего была произведена оплата по контракту. Полученные деньги руководитель «Триплкома» передал родственнику.

В октябре прошлого года, по данным гособвинения, господин Шевченко совершил присвоение ноутбука, который получил в академии для исполнения служебных обязанностей. Узнав, что контракт с ним продлен не будет, Павел Шевченко не вернул ноутбук в учреждение.

Нынешний директор ГБОУ «Академия первых» Елена Трясцина, которая представляет в процессе потерпевшую сторону, рассказала, что дело было возбуждено по ее заявлению. Так, после ухода господина Шевченко с должности выяснилось, что он не вернул учреждению квадрокоптер и ноутбук. «Павел Александрович обещал все вернуть, но постоянно откладывал это»,— рассказала на допросе госпожа Трясцина. По ее словам, в ГБОУ он передал только квадрокоптер.

Новый директор также заявила, что учебное оборудование и комплекс «Академии», по сути, были не нужны, так как все необходимое приобретается по заявкам педагогов с одобрения специальной комиссии. Их стоимость она считает завышенной. «Мы еще удивлялись: как такие приборы могут столько стоить? — рассказала Елена Трясцина.— Потом оказалось, что их можно купить за 84 тыс. руб.». В итоге министерство образования края направило в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании стоимости ноутбука. Сам господин Шевченко пояснил в ходе первого заседания, что вину признает в полном объеме.

Дмитрий Астахов