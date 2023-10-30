В селе Индюк при пожаре в частном доме погибли пожилые супруги

В селе Индюк произошел пожар, в котором погибли пенсионеры. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

63-летний мужчина и его 56-летняя супруга проживали в бытовом вагончике на улице Чилипси. По предварительным данным, постройка была обесточена. Но соседи сообщили, что мужчина незаконно подключился к линиям электропередач.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, 29 октября около 18:20 в вагончике произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожарную службу на место возгорания вызвали соседи. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении нашли тела мужчины и женщины.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Они выясняют точную причину и очаг возгорания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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