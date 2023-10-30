В Волгограде сотрудников муниципального учреждения подозревают в мошенничестве

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области завел дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц, использующих служебное положение (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

Материалы следователям предоставили сотрудники регионального УФСБ. Подозреваемые работают в МУП Дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района Волгограда.

По версии следствия, бухгалтер предприятия предложила пятерым коллегам поучаствовать в «преступной схеме по хищению денежных средств учреждения», те согласились.

Так, подозреваемая ежемесячно завышала премии согласившимся на схему сотрудникам на 20-30 тыс. руб. Незаконную надбавку делили пополам. Ущерб предприятию оценили в 3 млн руб. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.