Новая форма для нацвалюты

В августе после вступления в силу соответствующего закона в России началось пилотирование цифрового рубля. Эксперты рассказали о возможностях и рисках, которые новая форма национальной валюты несет своим пользователям.

Цифровой рубль является новой формой рубля — наравне с существующими сейчас наличной и безналичной. Однако существенных отличий при его использовании для отдельно взятого гражданина или коммерческой организации, по словам экспертов, будет немного.

Как отмечает Евгений Калянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», основное его отличие от безналичной формы в том, что цифровая национальная денежная единица применяет технологию блокчейна. Новая форма рубля представляет собой уникальный цифровой код. Единственным оператором платформы цифрового рубля будет Центробанк. В отличие от криптовалюты, у цифрового рубля есть централизованный эмитент, несущий ответственность за валюту: Банк России. При этом если безналичные денежные средства отражаются на счете, открытом в любой банковской организации, цифровой рубль будет учитываться на электронном кошельке, открытом на платформе Центрального Банка. Коммерческие банки в этом случае будут являться лишь посредниками, осуществляющими открытие кошельков и предоставляющими к ним доступ, в том числе через свои приложения.

Каждый россиянин сможет открыть цифровой кошелек, но только один. Лимит его пополнения составит 300 тыс. рублей в месяц. Расчеты в цифровых рублях будут быстрее, чем в безналичной форме. Как отмечает Евгений Безручкин, помощник юриста ООО «Мариокс центр», цифровыми рублями можно будет расплачиваться даже без подключения к интернету.

«Переводы в новой форме валюты будут бесплатными. Также сумма бесплатных переводов будет как минимум в три раза выше, чем в системе быстрых платежей. Ставка комиссии для юридических лиц будет установлена в районе 0,3%, что существенно ниже действующих банковских процентов. При этом новая форма национальной валюты предусмотрена только для переводов и платежей, но не для сбережений. Кредитов и кешбэка в цифровых рублях не будет»,— сообщает господин Калянов.

Как поясняет Елена Козина, старший партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи», конвертация цифрового рубля в наличные и безналичные средства осуществляется в соотношении 1:1. Однако если перевести цифровой рубль в средства на банковском счету можно мгновенно, то перевод наличных рублей в цифровые и наоборот пока может происходить только через перевод в безналичную форму с использованием банковского счета.

Возможности и риски

В первую очередь, по словам Алексея Балашова, заместителя председателя комитета по финансовым рынкам Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, возможности новой формы национальной валюты видятся в тонких настройках платежей, которые позволят контролировать целевое использование эмитированных средств, а также в экономии издержек на сами транзакции и в том, что Банк России как оператор платформы сможет гарантировать сохранность средств, так как деньги будут находиться не в банке, у которого могут отозвать лицензию.

Существенным плюсом распространения платежей посредством цифровых рублей, по словам госпожи Козиной, является потенциальная возможность преодоления санкций и осуществления расчетов с иностранными контрагентами, так как осуществлять переводы будет возможно без участия SWIFT — с помощью другой системы, разработка которой сейчас ведется.

«Для государства введение новой формы рубля имеет более существенное значение, чем для конкретного гражданина. С учетом того, что цифровой рубль является платежным средством в виде цифрового кода, эмитентом которого является Центробанк, все операции с его применением находятся под контролем государства. Осуществление платежей с помощью новой формы рубля делает транзакции прозрачными, которые в контексте государственного регулирования рассматриваются как безопасные»,— указывает эксперт.

По словам Олега Анисимова, основателя проекта «Вкладер», цифровой рубль позволит государству более технологично решать некоторые задачи. Например, ограничивать, на что будет потрачен конкретный рубль. Это упростит бюджетную бюрократию. «Допустим, человек получает грант, который можно потратить только на частичную оплату обучения в российских вузах, или детские пособия на определенные цели, или субсидии. Хотя по аналогии с наличным каждый цифровой рубль имеет условный номер, как и бумажная купюра, в бумажном обращении по номеру купюры все равно ничего не отследишь, а тут будет реестр, в котором все транзакции этого рубля — от выпуска до последнего держателя — будут зафиксированы. Соответственно, контрагентов по цифровому рублю лучше выбирать внимательнее, чтобы не стать соучастником противозаконного деяния»,— поясняет он.

К другим особенностям использования цифровой формы рубля можно отнести упрощение порядка взыскания данных средств по исполнительным документам. В данной концепции, по словам экспертов, взыскание денежных средств в цифровой форме может осуществляться, если имеется недостаток наличных или безналичных средств. Однако с учетом того, что электронный кошелек будет открыт на платформе Центробанка, у взыскателя отпадает необходимость поиска счетов в существенном массиве банковских организаций. В целом больший контроль со стороны государства не сможет уберечь цифровой рубль от рисков, которые в первую очередь связаны с его цифровой формой.

«С учетом того, что доступ к кошельку будет осуществляться через приложение с использованием стандартных ключей-паролей, так же, как и при использовании безналичных денежных средств, остается риск несанкционированного доступа к ним и последующего вывода с использованием вредоносного программного обеспечения»,— обращает внимание госпожа Козина.

Перспективы использования

Теоретически, по мнению Дмитрия Панова, председателя петербургского отделения «Деловой России», цифровой рубль может быть использован во всех транзакциях, однако на практике могут возникнуть сложности. Во-первых, пополнить цифровой кошелек возможно только списанием с банковского счета, аналогичным образом можно будет вывести электронные рубли. Во-вторых, для оплаты товаров или услуг потребуется мобильное приложение и считывание QR-кода, что может быть затруднительно для пожилых людей и отдельных социально незащищенных категорий граждан. Кроме этого, пока что открытыми остаются вопросы безопасности и защиты цифровых рублей от мошенничества.

«В тестировании использования новой формы рубля, которое началось в августе, участвуют несколько крупных российских банков. В результате этой апробации перед разработчиками системы будет стоять необходимость оттачивания механизмов открытия, закрытия и обслуживания кошельков, на которых будет происходить учет цифрового рубля, а также осуществления операций по конвертации цифровой валюты в давно привычные формы, осуществление платежей и расчетов. По итогу прохождения тестового периода можно будет сделать конкретные выводы о готовности программного обеспечения или необходимости создания дополнительной инфраструктуры для комфортного использования рубля в цифровой форме»,— говорит госпожа Козина.

Как отмечает господин Балашов, на первом этапе Банк России планировал выплачивать заработную плату своим сотрудникам цифровыми рублями для проведения эксперимента и дальнейшего тиражирования платежей, а также использовать как источник маркированных денег, например, для оплаты субсидиями на ЖКХ только платежей в пользу ЖКХ.

«Несмотря на многочисленные вопросы к цифровому рублю и механизму его использования, есть все основания полагать, что перспективы у него довольно серьезные. Подтверждением этому можно считать намерение одного из экспертов петербургской "Деловой России" — компании "Теремок" — принять участие в пилотном эксперименте Центробанка по использованию цифрового рубля в расчетах за свою продукцию, в связи с чем уже направлено официальное обращение в адрес Банка России»,— отмечает господин Панов.

«Введение цифрового рубля в контексте конкретного потребителя не будет являться чем-то особенным, так как формат его использования будет сильно похож на использование уже привычных всем безналичных денежных средств. Потенциальная возможность осуществления трансграничных платежей без использования системы SWIFT является серьезным фактором, который добавляет интереса к новой форме рубля со стороны юридических лиц»,— считает Елена Козина. Распространение платежей с использование цифрового рубля среди юрлиц планируется на 2024 год, а введение его во всеобщее использование — ориентировочно на 2025 год.

Антонина Егорова