Бывший тубдиспансер в Ростове на ул. Станиславского переоборудуют поликлинику

Здание бывшего туберкулезного диспансера в Ростове-на-Дону на ул. Станиславского 132/7 отремонтируют и переоборудуют в поликлинику для онкобольных, сообщает 161.RU со ссылкой на минздрав Ростовской области.

В медицинском учреждении оборудуют эндоскопический центр на 300 исследований в сутки, отделение для диализа, отделение лекарственной терапии и реабилитации. Точные сроки реализации проекта не указаны, но средства на него планируют предусмотреть в бюджете области на 2024 год.

Особняк на ул. Станиславского был построен в XIX для купца Иоанниса Скараманга. Однажды, в 1869 году, здесь останавливался член императорской фамилии — великий князь Михаил Романов. В советские годы в здании разместилась больница, а позднее — туберкулезный диспансер. В 2018 году учреждение перенесли в другое место, а особняк законсервировали.

Анастасия Назарова