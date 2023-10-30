«Я все еще любопытный ребенок»

На фотографиях и видео она производит впечатление нездешней феи, но танцовщики, которые работали с Си Син, утверждают, что она очень пассионарна и убедительна. Эта девушка когда-то танцевала в труппах Шанхая и Пекина, а затем создала одну из самых успешных китайских компаний. Сейчас Си Син собирает овации по всему миру, ставит для Опера де Пари и привозит спектакль на фестиваль «Дягилев P.S.»: в этом году он пройдет с 13 по 30 ноября. Ее называют звездой современного танца, и это первое интервью Си Син для российской прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: XU Xiaowei Фото: XU Xiaowei

— Что это за постановка — T.I.M.E, которую вы привозите в Россию? Неслучайно она пишется именно так, а не просто — Time или TIME?

— Для начала — здравствуйте! Я — Си Син, моя компания «Театр танца Си Син» находится в Шанхае. Я рада выслушать ваши вопросы, но прежде чем отвечать на них, я и мои коллеги хотели бы передать вам наилучшие пожелания из Шанхая.

Что касается спектакля: T.I.M.E — это современный танцевальный перформанс, название которого обыгрывает несколько понятий. Это воспоминание о дорогих лицах, ретроспективный взгляд на человеческие чувства.

Т — телепортация и температура,

I — important moment, важный момент,

М — memories, mind, воспоминания, разум,

Е — energy, emotions, энергия, эмоции.

Это перформанс о незабываемых воспоминаниях, которые оставляют внутри человека теплые чувства, формируют энергетическое поле.

— Вы действительно первая женщина-хореограф Китая? Чувствуете свою ответственность?

— Нет, это не так. В Китае очень много талантливых женщин-хореографов: и тех, кто мне предшествовал, и начинающих молодых специалистов. Есть люди, которые меня вдохновляли, были настоящими звездами на сцене современного китайского танца. Годы идут, и теперь я стою на переднем крае. Выхожу на международную сцену, продолжаю творить, исследовать то легкомысленные, то серьезные аспекты бытия и, если хотите, делиться жизнью. Мы с театром делаем то, что действительно хотим делать, способствуем тем самым продвижению современного китайского танца. И надеюсь, это вдохновит и озарит наших последователей.

— Тогда на каких азиатских танцовщиков и хореографов вы посоветуете обратить внимание искушенному российскому зрителю?

— Китайская хореография переживает расцвет. Сан Цзицзя, Чжао Лян, Тао Е, Гу Цзяни, Гун Синьсин, Лисин — все они очень талантливы, и я с нетерпением жду встречи с ними в театре.

— И тем не менее: не кажется ли вам, что и современней танец, и балет становятся более женскими? Что мир становится более женским?

— Возможно, но для меня это не так важно. Время имеет свои тенденции. Баланс сменяется дисбалансом, дисбаланс возвращается к балансу, и происходит естественная взаимообратимость. Как художник я не загоняю себя в рамки гендера. Живу, открытая для любого опыта и восприятия, иду в ногу со временем, но при этом хочу иметь собственный творческий язык и оставить после себя хорошие работы.

— Если попросить описать вашу хореографию в трех словах, какие это будут слова?

— В трех не получится. Это танец, который идет от сердца. Он растет от мягкого к сильному: наши танцоры поднимают тяжести так, будто они невесомые.

— Именно поэтому в ваших постановках видится особая легкость?

— Да, это важное направление в моих исследованиях тела. Важное, но не единственное, это только часть, а не вся картина.

— Правда ли, что у вас особая система дыхания, которой вы обучаете иностранных танцоров?

— Да. Но мне будет очень сложно рассказать, как это происходит. Это нужно видеть.

— Вообще, азиатская и китайская хореографическая традиции довольно сильно отличаются от европейской, верно? Современного танца это тоже касается?

— В разных странах существуют свои культура и традиции. Танец не является исключением, он связан с образом жизни людей, их привычными вибрациями. Это очень ценно — быть разными. И это в равной мере относится и к классике, и к контемпорари: мы разные, но у нас всегда есть что-то общее.

— В следующем году исполнится десять лет вашей танцевальной компании. Сложно руководить ею?

— Спасибо что напомнили! О боже, да, в следующем году ей будет уже десять лет. Процесс создания танцевального коллектива очень неоднозначный. Не передать, насколько это тяжело, но я всегда верю, что оно того стоит. Создание компании повлияло на жизнь многих людей и совершенно точно дало новый вектор моей жизни.

— Сколько спектаклей вы с труппой выпускаете в год? Какие они?

— В основном каждый год у нас в труппе появляется два-три новых спектакля. Всего же у нас более десятка зрелых работ, из которых половина — мои: да, я не единственный хореограф в компании. Надеюсь, я буду регулярно приезжать в Россию с разными постановками: будем рады, если вы придете в театр, чтобы сами все узнать и обсудить с нами.

— Совсем недавно у ваш прошла премьера Horizon в Опера де Пари.

— Это было прекрасное путешествие! Все это время — от волнения при получении приглашения до слез при просмотре премьеры — я была очень счастлива. Мне подарили много доверия и любви, и мне понравилось то, что получилось. Эта работа затронула самые глубины моей души.

— Есть еще сцены мечты?

— Есть. Но не только это главное: где бы вы ни находились, нужно быть благодарным зрителям за встречу, а танцовщикам — за искреннюю преданность своему делу.

— У вас есть кумиры среди коллег? Те, с кем вы хотели бы поработать вместе.

— В данный момент это Кристал Пайт (канадская танцовщица и хореограф.— «Ъ-СПб»). Она удивительно мудра как постановщик, а танцоры, с которыми мы вместе работали, говорят, что у нас обеих очень сильная энергия и способность убеждать. Я бы хотела познакомиться с ней ближе, иметь возможность поработать с ней.

— Ваши постановки также очень fashion. Например, у вас был опыт сотрудничества с Bottega Veneta в When I am facing U. Костюмы — это важно?

— Костюмы, конечно, очень важны. И я была приятно удивлена возможностями и вызовами, открывшимися в связи с включением Bottega в комиссию венецианской Biennale Danza. Буду продолжать исследовать переплетение материального и духовного, имеющего форму и того, чего нельзя описать, неизвестности с любопытством и страстью!

— Вообще, мода занимает большое место в вашей жизни: вы стали лицом осенней кампании Glass, появляетесь на обложках Vogue и т. д. Не хотите попробовать себя в качестве дизайнера одежды?

— Почему бы и нет? Танец обязательно присутствует в моей жизни, это ее базис, корни. Но судьба щедро разбрасывает бесчисленные возможности. Я все еще любопытный ребенок, а накопленная энергия заставляет меня еще смелее раздвигать границы жизненного опыта.

— Вы также участвуете в реалити-шоу, поете. Как находите время на все это?

— Считайте, что я с помощью этих занятий рисую карту себя. Принимаю все, что дает мне судьба, верю во все, позволяю событиям проходить через меня.

— В свои 38 лет вы очень юно выглядите. Должен ли танцор как можно дольше оставаться молодым?

— Я не боюсь возраста. Мне нравится естественная внешность. Она проста и фактурна — как для танцора, так и для «обычного» человека.

— При этом вы невероятно красивая. Это помогает в жизни и работе или скорее мешает?

— Для меня понятие красоты очень сложное. Я люблю, когда человек уверен в себе, и эта уверенность идет от самопознания, как и легкость — от самодисциплины. Самое большое очарование красоты — это прозрачность. Успех приходит благодаря внутреннему видению и силе действовать.

— У вас в Фейсбуке иногда попадаются фотографии завтраков и ужинов: это совершенно обычная еда, иногда даже банка пива мелькает. Насколько вы строги к себе?

— Я очень строга к себе и в то же время люблю себя. Для меня хорошее состояние — это баланс, и в этом нет противоречия.

— По вашему мнению, как долго танцор должен быть в профессии?

— Есть много вариантов работы по специальности. Что касается танцоров, то можно быть вечным. Или решить — и остановиться в любой момент. Самое главное — прислушиваться к своему внутреннему голосу. Возраст — не проблема, но нужно объективно понимать физические ощущения, преимущества и недостатки каждого этапа. Пожалуй, я буду плыть по течению...

— В этом году у вас был Europe Tour 2023, в котором вы за 40 дней проехали с постановками 11 городов. Насколько сложно — жить на колесах? Или чувство дома — тоже важно?

— После 36 лет я начала осознавать энергию дома: отдыхать, наводить порядок, быть с собой. Это очень тонко — осознавать это в таком возрасте, хотя я почему-то чувствую, что это идеальное время. Но я все равно буду продолжать путешествовать, творить, встречаться с людьми, переживать, рефлексировать. Надеюсь, что таким образом я расту. Я наблюдаю за миром глазами и сердцем, вдохновляюсь увиденным и делюсь этим.

— У вас растет дочка. Чему самому главному вы хотели бы ее научить?

— Да, ей четыре с половиной года. Я пока не знаю, чего от нее ждать. Просто надеюсь, что она будет доброй и смелой.

— Какие у вас ожидания от поездки в Россию?

— Это будет мой первый приезд в страну с богатой историей, и я с нетерпением жду возможность увидеть, услышать и ощутить все лично.

Наталья Лавринович, Наталья Донмез