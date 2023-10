Курорт Mriya Resort & SPA стал победителем премии World Luxury Hotel Awards

Церемония награждения проходила в Афинах

28 октября в Афинах (Греция) состоялась церемония награждения одной из самых престижных международных премий в области гостиничного сервиса World Luxury Hotel Awards. Курорт Сбера Mriya Resort & SPA признан лучшим курортом и лучшим SPA-курортом класса «Люкс» в России (Best Luxury Resort in Russia, Best Luxury SPA Resort in Russia), а также выиграл награду как лучший оздоровительный курорт класса «Люкс» в Северной Европе (Best Luxury Wellness Resort in Northern Europe).

Победа Mriya Resort & SPA в международной премии World Luxury Awards в очередной раз подтверждает статус ведущего курорта мирового уровня и исключительного места для роскошного и незабываемого отдыха. Победа курорта продвигает Россию как глобальный туристический центр и оказывает положительное влияние на индустрию гостеприимства. Курорт Mriya Resort & SPA неоднократно становился победителем самых престижных международных премий и стал единственным российским курортом, который завоевал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства.

«Победа в международной премии - маркер качества, который подтверждает наши достижения в индустрии гостеприимства и продвигает российский туристический рынок на мировом уровне. Развитие индустрии - непрерывный процесс, который влечет за собой увеличение потребностей гостей. Курорт не просто адаптируется к новым условиям, но и ежегодно задает самые высокие стандарты качества. В 2019 году курорт был признан “Лучшим в мире SPA-курортом класса “Люкс” по версии World Luxury Hotel Awards. Ведущие мировые эксперты отметили соответствие курорта мировым стандартам гостеприимства", - комментирует генеральный директор курорта Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Mriya Resort & SPA — ведущий мировой курорт, жемчужина черноморского побережья, расположенная на южном берегу Крыма. Впечатляющий масштабами комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт Активного Долголетия Mriya Life Institute, 24 ресторана и бара с уникальными гастрономическими концепциями, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр и собственный пляж. За годы существования курорт стал туристической доминантой Крыма. Основные объекты курорта, такие как Японский сад «Шесть чувств», детский парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK, стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.

World Luxury Hotel Awards – международная премия в области гостиничного бизнеса, основанная в 2006 году. Основными критериями в определении победителей являются такие факторы, как узнаваемость и престиж бренда, комфортабельность и стилистические решения зданий и территорий объекта размещения, уровень сервиса и лояльность гостей. Голосование проходит в течение четырех недель на сайте премии. Ежегодно свои оценки номинантам выставляют более 300 тыс. человек.

https://mriyaresort.com/