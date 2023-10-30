Алексей Гордеев посетил Воронежскую область в рамках экологической акции

Вице-спикер Госдумы РФ и бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в понедельник, 30 октября, посетил регион. Он побывал в Россошанском районе в рамках экологической акции «Родные берега 2023». Об этом сообщил глава района Юрий Мишанков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гордеев принял участие в форуме по подведению итогов акции вместе с председателем облдумы Владимиром Нетесовым и руководителем Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексеем Корякиным. Также экс-глава региона высадил саженец на «Аллее волонтеров» на территории технопарка «Кванториум».

Алина Морозова

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