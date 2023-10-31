Экологический долг предъявили МУПу

Уральское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Челябинской области иск к муниципальному тресту «Водоканал» Магнитогорска о взыскании 195,6 млн руб. По данным ведомства, это задолженность по платежам за негативное воздействие на природу в результате сброса стоков в водоемы за 2020–2022 годы. Росприроднадзор установил, что предприятие, перечисляя плату в этот период, необоснованно применяло понижающие коэффициенты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задолженность «Водоканала» надзорное ведомство объясняет необоснованным понижением коэффициентов по платежам за сбросы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Задолженность «Водоканала» надзорное ведомство объясняет необоснованным понижением коэффициентов по платежам за сбросы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании 196,5 млн руб. с муниципального предприятия «Трест “Водоканал”» Магнитогорска. Предварительное судебное заседание назначено на 11 декабря. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В надзорном ведомстве «Ъ-Южный Урал» пояснили, что иск связан с задолженностью предприятия по платежам за негативное воздействие на природу в результате сброса стоков в водные объекты.

«При проверке деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду за период 2020–2022 годы управлением установлено, что муниципальное предприятие исчисляло плату за негативное воздействие на окружающую среду в части сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, необоснованно применяя понижающие коэффициенты. В связи с этим управление направило в их адрес требование о добровольном погашении задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 158,5 млн руб. и пени в размере 38,06 млн руб. Требование предприятием проигнорировано, что является основанием для обращения в суд с иском»,— говорится в ответе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора на запрос «Ъ-Южный Урал». В ведомстве не уточнили, в чем конкретно заключается неправильность применения понижающих коэффициентов.

В тресте «Водоканал» от комментариев по делу отказались. «Мы никаких комментариев по этому поводу не даем»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в юридическом отделе муниципального предприятия.

Это не первый судебный спор между магнитогорским водоканалом и Росприроднадзором. В ноябре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области по иску надзорного ведомства взыскал с предприятия 21,3 млн руб. Это размер вреда, причиненного Магнитогорскому водохранилищу на реке Урал и реке Сухая речка в результате сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод. При этом суд уменьшил сумму требований более чем в два раза: изначально Росприроднадзор предъявил водоканалу 47 млн руб. В 2022 году решение оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции.

Но предприятие так и не погасило задолженность, а в апреле 2023 года попросило о рассрочке. В качестве обоснования трест «Водоканал» указал на то, что находится в тяжелом финансовом положении, поскольку реализует мероприятия по реконструкции очистных сооружений. Представители предприятия указали, что наибольший объем финансовой нагрузки приходится на период с июня по август 2023 года, в связи с завершением основной части работ и необходимостью их оплаты. Однако суды двух инстанций посчитали, что «неплатежеспособность ответчика, обусловленная распределением средств по инвестиционной деятельности, относится к факторам экономического риска в предпринимательской деятельности и не является основанием предоставления рассрочки исполнения судебного акта». В конце июня Уральское управление Росприроднадзора сообщало о том, что из 21 млн водоканал заплатил 5,5 млн руб.

Муниципальное предприятие «Трест “Водоканал”» занимается водоснабжением и водоотведением в Магнитогорске с 1993 года. Организация эксплуатирует четыре водозабора — два в черте города, два в Агаповском районе. Источниками водоснабжения являются подземные воды. Система водоотведения, которую обслуживает предприятие, включает 713,5 км канализационных сетей, 20 насосных станций и очистные сооружения в Правобережном и Левобережном районах.

С 2019 года ведется масштабная реконструкция сооружений на правом берегу мощностью 89 тыс. кубометров воды в сутки. По данным мэрии Магнитогорска, первую очередь очистных сооружений правого берега ввели в эксплуатацию в 1963 году, вторую — в 1980-м. С тех пор объект ни разу не модернизировали.

Общая стоимость реконструкции превышает 1,2 млрд руб. Из них 300 млн предприятие получило из федерального бюджета по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ранее руководство водоканала сообщало, что в ходе реконструкции будет полностью обновлена система биологической очистки, что позволит существенно снизить содержание загрязняющих веществ в сточных водах, которые сбрасываются в реку Урал и, соответственно, сократить плату за негативное воздействие на водоем. По плану работа должна завершиться в четвертом квартале 2023 года. После этого руководство города обещало реконструировать очистные сооружения на левом берегу.

Эксперты отмечают, что, пока непонятны конкретные претензии Росприроднадзора, сложно судить о перспективах судебного спора. «Пункт 61 статьи 16.3 закона “Об охране окружающей среды” предусматривает понижающий коэффициент 0.5 при сбросе загрязняющих веществ, не относящихся к тем, для которых устанавливаются технологические показатели наилучших доступных технологий в сфере очистки стоков с использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов. Этот коэффициент не может применяться к периоду, когда эксплуатирующие централизованные системы водоотведения организации реализуют программы повышения экологической эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды. Возможно, по мнению контролирующего органа, водоканал неправильно применил коэффициент 0.5, но для этого нужно будет доказать, что экологическая программа или план не реализовывались»,— говорит сопредседатель коллегии адвокатов «Регионсервис», руководитель практики «Экология и природопользование» Андрей Переладов. Он отметил, что федеральный закон предусматривает возможность зачета долга по платежам за негативное воздействие на природу в расходы на мероприятия по снижению вреда, к которым при соблюдении ряда условий может быть отнесена реконструкция очистных сооружений.

Юлия Гарипова