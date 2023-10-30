В Краснодаре остаются проблемными 36 домов

В Краснодаре продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. В городе остаются недостроенными 36 домов, сообщил в своем Telegram-канале глава краевой столицы Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В понедельник, 30 октября, мэр провел расширенное совещание с прокурором города Александром Лихониным, застройщиками, ресурсниками и инициативными группами дольщиков. Господин Наумов отметил, что над решением проблемы работают ежедневно, мэр постоянно получает доклады и лично выезжает на строящиеся объекты.

«Но, будем честны, остается масса вопросов, требующих детального рассмотрения,— их сегодня и обсудили»,— написал глава Краснодара.

Вячеслав Рыжков

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