Ярославской области выделят 839 млн для компенсации оплаты коммунальных услуг
Ярославская область вошла в число регионов, которым компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг льготников. Регион получит 839 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Всего регионы получат на эти цели 4,5 млрд руб. Речь идет о федеральной мере поддержки для инвалидов, ветеранов боевых действий и пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Эти категории платят только 50% стоимости ЖКХ, а федеральный бюджет потом компенсирует средства регионам. В распоряжении отмечается, что выделение средств сейчас связано с «дополнительной потребностью».