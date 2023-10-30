Ярославской области выделят 839 млн для компенсации оплаты коммунальных услуг

Ярославская область вошла в число регионов, которым компенсируют расходы на оплату коммунальных услуг льготников. Регион получит 839 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего регионы получат на эти цели 4,5 млрд руб. Речь идет о федеральной мере поддержки для инвалидов, ветеранов боевых действий и пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Эти категории платят только 50% стоимости ЖКХ, а федеральный бюджет потом компенсирует средства регионам. В распоряжении отмечается, что выделение средств сейчас связано с «дополнительной потребностью».

Алла Чижова