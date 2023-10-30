В Кореновске отремонтировали 250 километров ЛЭП

Энергетики в Кореновске капитально отремонтировали 250 км ЛЭП. Работы выполнили специалисты «Электросети Кубань», сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник уточнил, что энергетики выполнили ремонт 240 км воздушных ЛЭП и 10 км кабельных. Кроме того, специалисты подготовили к предстоящим холодам 81 трансформаторную подстанцию.

Также сотрудники энергокомпании расчистили трассы вдоль ЛЭП от растительности. Это необходимо для повышения надежности энергоснабжения.

Вячеслав Рыжков

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