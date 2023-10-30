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Полицейский погиб после преступления

В Екатеринбурге нашли тело полицейского после убийства пары пенсионеров

В Екатеринбурге расследуют уголовное дело по факту убийства пожилой пары в квартире и хищении у них крупной суммы денег. На следующий день при загадочных обстоятельствах погиб полицейский, который участвовал в осмотре квартиры пенсионеров. Не исключено, что их смерти взаимосвязаны.

По данным СКР, тела пожилых людей 1938 года рождения были обнаружены 28 октября в их собственной квартире в Кировском районе Екатеринбурга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, убитые много лет находились в разводе, однако жили вместе.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек). «Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления»,— говорится в сообщении СКР. К расследованию привлечены криминалисты и сотрудники уголовного розыска. «Оперуполномоченные отрабатывают связи погибших, а также проверяют алиби лиц, ранее судимых и склонных к такого рода противоправного деятельности»,— сказал полковник Горелых.

По данным «КП-Екатеринбург», пропажу пожилых экс-супругов заметили родственники, которым они несколько дней не отвечали на звонки. Источник издания сообщил, что из квартиры пенсионеров пропало 7 млн руб., которые пара получила за дачу.


Примечательно, что на следующий день 29 октября в подъезде жилого дома на 23-ем этаже в Базовом переулке было обнаружено тело полицейского, который участвовал в осмотре квартиры убитых пенсионеров. Городской портал Е1.ru со ссылкой на источники сообщил, что погибшего нашли после звуков выстрелов с огнестрельными ранениями. По данным портала 66.ру, следователи рассматривают две версии: полицейский мог покончить с собой из-за причастности к убийству экс-супругов или краже из их дома крупной суммы. Якобы он был игроманом и имел миллионные долги.

В правоохранительных органах информацию о погибшем полицейском не комментируют, однако ее не опровергают.

Василий Алексеев

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