За девять месяцев СКЖД перечислила в бюджеты регионов более 10 млрд рублей

Северо-Кавказская железная дорога с января по сентябрь 2023 года перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 20,1 млрд руб., сообщает пресс-служба компании.

В местные бюджеты в указанный период было перечислено 10,8 млрд руб. В бюджет Краснодарского края за девять месяцев компания направила 5,6 млрд руб., в казну Ростовской области — 3,5 млрд руб., в бюджет Ставрополья — 603 млн руб. Также в текущем году в казну Дагестана СКЖД перечислила порядка 400 млн руб., Чечни — 197,7 млн руб., Кабардино-Балкарии — 131,5 млн руб.

«В государственные внебюджетные фонды за девять месяцев текущего года перечислено порядка 9,2 млрд руб»,— отмечает пресс-служба компании.

Анастасия Назарова