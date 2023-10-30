Зимой из Сочи планируются рейсы по 69 направлениям

Международный аэропорт Сочи (входит в ГК «Аэродинамика») с 29 октября перешел на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать в течение пяти месяцев. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, до 30 марта 2024 года из Сочи запланированы рейсы по 48 внутренним и 21 международному направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

В осенне-зимнем сезоне полеты будут выполнять 27 авиаперевозчиков, в том числе семь иностранных. Среди них — Fly One, Fly Arna, Armenian Airlines, (Армения), Belavia (Беларусь), Uzbekistan Airways (Узбекистан), AZAL (Азербайджан), Air Serbia (Сербия).

Второй год подряд значительный объем перевозок сохраняется на маршруте Сочи—Ереван. Перелеты будут осуществляться не только авиакомпаниями из Армении, но и российскими: «Россия» (шесть раз в неделю), Red Wings (три раза в неделю) и «Азимут» (два раза в неделю). В итоге количество рейсов в неделю составит более 10.

Впервые аэропорт Сочи продлит программу полетов авиакомпании Azur air в Пхукет (Таиланд). Рейсы будут выполняться один раз в 12 дней.

Общая частота рейсов из Сочи в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет доходить до двух рейсов в день. Авиакомпания «Россия» будет летать в Хургаду три раза в неделю, в Шарм-эль-Шейх — четыре раза. Red Wings запланировала полеты в Хургаду дважды в неделю, в Шарм-эль-Шейх — четыре раза. Перелеты на оба египетских курорта также будет осуществлять Azur air.

С двух до шести раз в неделю увеличится количество полетов в Тбилиси. Их будет осуществлять компания Red Wings. Также авиаперевозчик начнет летать в Баку (четыре раза в неделю) и сохранит полеты в Стамбул и Тель-Авив — три и четыре раза в неделю соответственно.

Uzbekistan Airways продолжит летать из Сочи в Ташкент (семь раз в неделю) и Наманган (два раза в неделю).

Группа «Аэрофлот» (входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») будет выполнять международные рейсы по семи направлениям: Стамбул (дважды в день), Дубай (ежедневно), Ереван (пять рейсов в неделю), Анталья и Гюмри (по четыре рейса в неделю) и Хургада и Шарм-эль-Шейх (три и четыре рейса в неделю соответственно).

Авиакомпании группы «Аэрофлот» также продолжат выполнять рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Самару, Пермь, Челябинск, Саратов, Киров и Красноярск. В конце декабря начнутся перелеты Уфу и Нижний Новгород.

В Москву рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», Nordwind, Smartavia, S7 Airlines, «Уральские авиалинии», iFly, Red Wings, Utair, NordStar, «Якутия». Полеты проходят ежедневно в разное время для удобства пассажиров.

Перевозчик Nordwind в зимнем сезоне продолжит полетную программу по 23 круглогодичным направлениям. Среди них — Нижнекамск, Курган, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Чебоксары, Оренбург, Иваново и др.

«Азимут» будет летать в Минеральные Воды (ежедневно), Махачкалу (четыре раза в неделю), Псков, Ярославль, Калуга, Пенза, Ставрополь и Саранск (по два раза в неделю). Также компания организует перелеты в Стамбул, Анталью, Баку, Дубай, Тель-Авив, Ереван, Тбилиси, Алматы и Самарканд — по два раза в неделю на каждом направлении.

«Уральские авиалинии» в зимнем сезоне будут выполнять рейсы в Душанбе (Таджикистан) — три раза в неделю, Ош и Бишкек (Киргизия) — два и один раз в неделю соответственно и в Худжанд (Таджикистан) — один раз в неделю.

Аэропорт Сочи ведет переговоры с зарубежными авиакомпаниями для запуска новых направлений. Среди них страны СНГ (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), Ближнего Востока (ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт) и Азии (Китай, Таиланд, Вьетнам).

Татьяна Ручкина

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