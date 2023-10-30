Санатории Татарстана заработали за первое полугодие свыше 2 млрд рублей

За январь–июнь 2023 года санатории Татарстана заработали свыше 2 млрд руб., что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте «Санатории России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данному показателю Татарстан занял восьмую строчку среди субъектов РФ. Лидером здесь оказался Краснодарский край, чей заработок составил свыше 18 млрд руб. Второе место заняли Минеральные Воды с 16,6 млрд руб. Топ-3 регионов РФ замкнул Крым (4,3 млрд руб.).

В РФ же в целом санатории за первое полугодие 2023 года заработали свыше 76 млрд руб., что на 14% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"