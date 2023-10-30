В Пензенской области белорусская делегация высоко оценила завод «Дамате»

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и члены делегации Республики Беларусь ознакомились с работой завода по переработке индейки группа компаний (ГК) «Дамате» в Нижнеломовском районе, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Чиновники напомнили, что «Дамате» является крупнейшими производителем индейки в России и Европе. В Пензенской области ГК произвела в прошлом году 166 тыс. т продукции из индейки в год (см. «Ъ» № 199 от 25 октября).

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой высоко оценил производственные мощности заводов «Дамате». Господин посол отметил, что производственные объекты компании «не имеют аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству внедренных инновационных решений — информационных технологий и искусственного интеллекта».

Дарья Васенина

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