«Яндекс Погода»: 31 октября в Черноземье будет облачно и пасмурно, до +17°

Во вторник, 31 октября, в Черноземье ожидается облачная и пасмурная погода. Среднесуточная температура воздуха составит от +14° до +17°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где ожидается облачность с прояснениями, а воздух прогреется до +17°. В Воронежской и Курской областях также будет облачная погода, но уже при температуре +15°.

В Липецкой, Орловской и Тамбовской областях прогнозируется пасмурная погода и +14°.

Алина Морозова

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