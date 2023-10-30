«Яндекс Погода»: 31 октября в Черноземье будет облачно и пасмурно, до +17°
Во вторник, 31 октября, в Черноземье ожидается облачная и пасмурная погода. Среднесуточная температура воздуха составит от +14° до +17°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Теплее всего будет в Белгородской области, где ожидается облачность с прояснениями, а воздух прогреется до +17°. В Воронежской и Курской областях также будет облачная погода, но уже при температуре +15°.
В Липецкой, Орловской и Тамбовской областях прогнозируется пасмурная погода и +14°.