Почти три тысячи молодых черноморских лососей справили новоселье благодаря холдингу AVA Group

Популяция этого вида рыбы находится на грани исчезновения и занесена в Красную книгу

30 октября сотрудники AVA Group совместно со специалистами рыбоводческого хозяйства АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» выпустили в реку Мзымта в Сочи молодь черноморского лосося (кумжи).

На средства холдинга ценную рыбу сначала вырастили, а затем в специальной цистерне перевезли на берег реки и переместили в естественную среду обитания. Всего было выпущено 2832 кумжи общим весом около 8,5 кг. У молодых рыб отличные шансы вырасти и пополнить популяцию лососевых в бассейне Чёрного моря.

Заселение реки Мзымта черноморским лососем – часть экологической программы, которую AVA Group проводит в рамках комплексного развития территорий нового жилого комплекса «Летний». Холдинг провел работы по берегоукреплению и благоустройству набережной, а сейчас участвует в восстановлении редких видов рыб

«Для холдинга это системная работа, которая проходит под руководством ученых и специалистов. Сегодня в реку Мзымта было выпущено более 2500 жизнестойкой молоди лосося, а в 2020 году по инициативе AVA Group в реку Кубань было выпущено более 126500 молоди стерляди», - отметил генеральный директор ООО «УК 214 Сочи» Сергей Бердин.

Каждое подобное мероприятие тщательно готовится: специалисты определяют виды и количество рыб, а также предусматривают риски, в том числе связанные с недостатком корма для мальков и возможными естественными потерями.

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