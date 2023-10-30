Краснодар попал в топ-5 городов по росту предложений на новостройки

В рейтинге городов России по росту предложения на новостройки Краснодар занял пятое место. За девять месяцев 2023 года в краевой столице предложение на рынке первичного жилья выросло на 46%. Сейчас в Краснодаре выставлены на продажу 111,9 тыс. лотов, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на экспертов «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Рейтинг возглавил Екатеринбург, где предложение за указанный период выросло в 2,57 раза, до 60,23 тыс. лотов. На втором месте Омск (рост в 2,12 раза, 2,02 тыс. объектов), на третьем – Воронеж (2,03 раза, 45,4 тыс.), на четвертом – Новосибирск (59,2%, 31,4 тыс.). Москва в рейтинге оказалась на седьмом месте с ростом предложения на 39,8% и 79,7 тыс. лотов. Восьмое место у Ростова-на-Дону – рост на 26,5%, 33,9 тыс. лотов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в новостройках региона, согласно данным ЕРЗ, продаются 58 тыс. квартир. С января по сентябрь были опубликованы проектные декларации на более 102,3 тыс. квартир.

Вячеслав Рыжков

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