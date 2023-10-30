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На поддержку нижегородского АПК в 2024 году планируется направить 6 млрд рублей

Почти 6 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов планируется направить на развитее агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2024 году. Об этом говорится в проекте областного бюджета.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В частности, 4,3 млрд руб. предлагается направить на развитие сельского хозяйства и пищепрома. Из них 1,2 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета.

Еще 800 млн руб. планируется выделить на мероприятия по сохранению эпизоотического благополучия и развитие ветеринарной службы, 102,8 млн руб. — на программу по комплексному развитию сельских территорий.

Андрей Репин

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