На поддержку нижегородского АПК в 2024 году планируется направить 6 млрд рублей
Почти 6 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов планируется направить на развитее агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2024 году. Об этом говорится в проекте областного бюджета.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
В частности, 4,3 млрд руб. предлагается направить на развитие сельского хозяйства и пищепрома. Из них 1,2 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета.
Еще 800 млн руб. планируется выделить на мероприятия по сохранению эпизоотического благополучия и развитие ветеринарной службы, 102,8 млн руб. — на программу по комплексному развитию сельских территорий.