Жителя Славянска-на-Кубани обвиняют в убийстве сына
В Славянске-на-Кубани 68-летнего мужчину будут судить по обвинению в убийстве сына. Фигурант зарезал оппонента во время конфликта при распитии алкоголя, заявили в пресс-службе краевого СУ СКР.
Фото: pixabay.com
По информации ведомства, убийство произошло 27 октября текущего года. Родственники вместе выпивали и начали друг друга оскорблять. В один момент обвиняемый схватил нож и ударил 39-летнего сына в грудь, заявили в ведомстве. Потерпевший скончался на месте.
Задержанному предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.
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