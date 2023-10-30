Челябинский аэропорт получил предупреждение за нарушение медицинской лицензии

Арбитражный суд Челябинской области привлек АО «Челябинское авиапредприятие» к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ в виде предупреждения за нарушение законодательства о здравоохранении. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в медицинском пункте аэропорта не соблюдались условия лицензии. Сотрудники не проводили внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, не сверяли наличие лекарств с их остатком в журнале учета. Кроме того, в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения содержались неполные сведения об оборудовании и сотрудниках медпункта.

Транспортный прокурор также направил представление генеральному директору предприятия. В итоге нарушения устранили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

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