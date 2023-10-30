БМП Курганмашзавода оснастят системой подавления дронов

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») протестировал системы подавления дронов в составе боевых машин пехоты, единственным производителем которых является входящий в структуры группы Курганмашзавод. Как сообщает ТАСС, сейчас прорабатывается вопрос снабжения БМП этим оборудованием.

Производитель отмечает, что FPV-дроны представляют серьезную угрозу для боевых машин пехоты. Испытания некоторых образцов систем локальной радиоэлектронной борьбы дали «обнадеживающие результаты», рассказали изданию в холдинге.