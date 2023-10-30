Капремонт агропромпарка «Казань» оценили в 160 млн рублей

На капремонт агропромпарка «Казань» на улице Аграрной потратят 160,6 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Согласно документу, победитель тендера должен отремонтировать здание агропромпарка, а также провести ремонт систем инженерно-технического обеспечения. Также ему предстоит отремонтировать парковку площадью почти 8 тыс. кв. м, обновить фасад и кровлю. Кроме того, необходимо будет благоустроить территорию площадью свыше 3,9 тыс. кв. м.

Заказчиком здесь выступает Главстрой Татарстана. Все работы должны быть выполнены до 28 февраля следующего года.

"Ъ-Казань"