На 20% вырос пассажиропоток на скоростных судах в Нижегородской области

В Нижегородской области завершена навигация скоростных пассажирских судов на подводных крыльях (СПК). Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, за шесть месяцев СПК перевезли почти 81,5 тыс. пассажиров. Это на 20% больше по сравнению с предыдущим годом и почти в два раза больше по сравнению с 2021 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам губернатора, самыми популярными внутри Нижегородской области в текущем году стали рейсы «Валдаев-45Р»» до Городца и Балахны. Общий пассажиропоток на этом направлении превысил 34 тыс. человек.

На межрегиональных маршрутах перевезено 9 тыс. пассажиров.

«Первый рейс из Нижнего Новгорода в Казань и обратно совершил и нижегородский «Метеор». В следующем году ожидаем еще два новых «Метеора». Планируем в следующую навигацию запустить, например, рейс в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме»,— отметил губернатор.

Андрей Репин