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обновлено 16:25

Гуманитарную помощь и экскаватор направили в зону СВО из Удмуртии

Для военнослужащих из Удмуртии, выполняющих боевой долг на территории СВО, направили дополнительную партию гуманитарной помощи. На передовую ушли четыре фуры с пиломатериалами и стройматериалами, а также инструментами, печками-буржуйками, теплыми вещами, продуктами и бутилированной водой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Кроме того, бойцам отправили новый экскаватор, который будут задействовать при укреплении позиций и строительстве блиндажей.

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