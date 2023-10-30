Гуманитарную помощь и экскаватор направили в зону СВО из Удмуртии

Для военнослужащих из Удмуртии, выполняющих боевой долг на территории СВО, направили дополнительную партию гуманитарной помощи. На передовую ушли четыре фуры с пиломатериалами и стройматериалами, а также инструментами, печками-буржуйками, теплыми вещами, продуктами и бутилированной водой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Кроме того, бойцам отправили новый экскаватор, который будут задействовать при укреплении позиций и строительстве блиндажей.