Кейсы победителей

Третья деловая премия «Коммерсантъ года», учредителями которой являются ИД «Коммерсантъ-Урал» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), прошла 19 октября в креативном пространстве «Домна» в Екатеринбурге. Победители были определены в восьми номинациях. Награды получили представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали за 2022 год положительную динамику выручки. Подробнее о каждом лауреате и его деле — в подборке «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Коммерсантъ года» — значимая премия издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Она направлена на популяризацию достижений в сфере коммерции, содействие в достижении успеха в предпринимательской деятельности, создание условий для эффективной деловой коммуникации. В рамках премии награждаются предприниматели, которые продемонстрировали профессионализм и мастерство в своей области, показав самый значительный рост выручки по итогам года, а также сохранив рабочие места и создав новые.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) второй год поддерживает «Коммерсантъ года». «Отрадно видеть, что среди участников бизнес не только Екатеринбурга, но и малых городов Свердловской области. Каждый год в числе лауреатов премии появляются новые имена и отрасли,— отметил и.о. президента УБРиРа Алексей Долгов.— Такие конкурсы, как премия “Коммерсантъ года”, получающие широкую информационную поддержку СМИ, становятся мотивирующим фактором для бизнеса и вдохновляют на новые успехи».

Номинация «Мой бизнес. Стартап года»

«Премия пока еще молода, но, если судить по составу гостей, она уже общепризнанная и очень престижная. Благодаря этому участники премии могут пообщаться вживую с успешными людьми и набраться у них опыта. Для фонда очень важно, чтобы в нынешнее непростое время труд предпринимателей признавался. Для них участие в “Коммерсанте года” дает понимание, что их усилия нужны и ценятся. Предпринимателям очень нужно это признание! Важно, что им вручают награды не за рекордные показатели или колоссальные объемы производства, а за текущую повседневную работу. Это служит стимулом для развития бизнеса»,— подчеркнул директор СОФПП Валерий Пиличев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель в номинации "Мой бизнес. Стартап года"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Победитель в номинации "Мой бизнес. Стартап года"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году фонд инициировал и поддержал специальную номинацию — «Мой бизнес. Стартап года». Победу в ней одержал генеральный директор ООО «Элеми» Вадим Воронов.

Компания «Элеми» специализируется на разработке и производстве «умных» устройств электропитания и мониторинга для сфер IT и автоматизации производственных процессов. Продукция позволяет обеспечить бесперебойное электроснабжение и нужный микроклимат для устойчивой работы серверов, коммутаторов и другого важного оборудования.

«Элеми» была создана в феврале прошлого года, и период ее становления пришелся на непростое, насыщенное событиями время. «Ситуация на рынке кардинально изменилась буквально через несколько дней после начала нашей деятельности. Все планы вывода продукции на рынок пришлось заново разрабатывать и воплощать в режиме реального времени. Впрочем, 2022 год стал для нас годом взрывного роста, заложившего фундамент устойчивого развития на несколько лет вперед»,— поделился господин Воронов.

По его словам, компании удалось не только адаптироваться, но и предложить рынку искомую всеми определенность. Отвечая на высокий спрос, «Элеми» наращивала производство и формировала перечень новой продукции. В результате чего смогла выстроить основу дистрибьюторской и партнерской сети, модернизировать продуктовую линейку и разработать новые приборы, которые ранее не производили.

Продукция компании имеет положительные заключения от крупнейших российских ЦОД и используется предприятиями различных сфер. Так, в рамках строительства Курской АЭС «Элеми» разработала специальные версии оборудования. Помимо этого, специалисты компании сделали проектные версии прибора с заданными характеристиками от интегратора в сфере навигации авиасообщения.

Клиентоориентированность и фокус на решении задач заказчика, считает Вадим Воронов, стали ключевыми факторами успеха стартапа: «Активная коммуникация позволяет создавать нужный заказчику продукт на уровне иностранных аналогов, но с учетом нашей специфики. А фокус на качестве продукции — сформировать положительный опыт использования наших устройств и заложить основу для долгосрочного сотрудничества. Участие и тем более победа в таких премиях, как “Коммерсантъ года”,— это отдельный источник энергии для новых достижений».

В ближайшее время компания планирует освоить новую аппаратно-программную платформу, которая позволит довести характеристики изделий «Элеми» до мирового уровня. Эти разработки планируется выпускать уже в 2024 году.

Номинация «Внутренний туризм»

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Номинация "Внутренний туризм"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победитель — учредитель группы компаний Baden Family Евгений Кононов.

Baden Family — сеть термальных курортов в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Компания развивает и девелоперские проекты — возводит при термах апарт-комплексы.

«Сезон 2022–2023 стал для нас, без преувеличения, прорывным. В Сысерти мы запустили теннисный корт, открыли бассейн на пляже, строим гостиничный комплекс апартаментного типа с рестораном и фитнес-центром. В Тургояке благоустроена пляжная территория, строятся два шестиэтажных апарт-комплекса и одна гостиница с бассейном и рестораном. Работа кипит и на территории базы отдыха “Зеленый мыс”, где появится термальный комплекс “Баден-Баден Таватуй”»,— рассказал Евгений Кононов. Он добавил, что курорты в Кургане, Еткуле, Реже и на Уктусе продемонстрировали кратное увеличение гостевого потока, что потребовало обновления существующей инфраструктуры.

«Я думаю, что каждая компания, желающая расти и развиваться, должна ставить перед собой амбициозные цели. Формирование пула задач, которые зажгут команду — дело руководителя, а филигранные решения — квалифицированной команды. Мы в дружной семье Baden Family усиливаем друг друга и работаем на общий результат, поэтому все и получается»,— заключил господин Кононов.

В 2024 году компания планирует повысить качество предоставляемого сервиса и услуг, сдать 11-этажный гостиничный комплекс в Таватуе и продолжить развитие «Баден-Баден Тургояк», за счет чего должно появиться порядка 150 вакантных рабочих мест. К 2027 году Baden Family рассчитывает увеличить количество термальных комплексов на Урале до 12 и выйти со своими проектами за пределы УрФО.

Номинация «Строительство и проектирование»

«Как сказал Генри Форд, всегда можно сделать лучше, чем было до сих пор. Мы стараемся заботиться о строителях и проектировщиках, помогаем делать их бизнес еще лучше, в том числе с помощью продвижения. А премия “Коммерсантъ года” — отличный повод быть на слуху»,— отметил генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», член правления СРО «Лига проектных организаций» Сергей Ренжин.

Являясь идейными вдохновителями премии, СРО совместно с ИД «Коммерсантъ-Урал» задумывали деловую премию «Коммерсантъ года» как улучшенный вариант классических бизнес-торжеств. «Наша главная цель — создать объективную премию, где победители будут выбраны путем подсчета баллов по определенным критериям,— подчеркнул господин Ренжин.— И поскольку в нашем холдинге есть СРО и для проектировщиков, и для строителей, то одним из важных показателей победы является соответствие названию номинации — “Строительство и проектирование”. То есть мы выбираем победителем компанию, которая и проектирует, и строит».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Номинация "Строительство и проектирование"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году лауреатом в номинации стал исполнительный директор ООО «СиСнаб» Дмитрий Сиордия.

Компания «СиСнаб» уже более 11 лет занимается монтажом внутренних и наружных инженерных сетей как в промышленном, так и в гражданском строительстве.

В портфолио организации есть проекты, где она выполняет строительно-монтажные работы в роли генерального подрядчика. Например, ЖК «Звездный» в Заречном, торговые центры на улицах Новгородцевой и Уральских Рабочих в Екатеринбурге. Помимо этого, «СиСнаб» устанавливала инженерные системы в клубе Riviera Wellness, ЖК «Парк столиц», ЖК I Tower и ЖК 4 You, проектировала систему вентиляции бассейна для фитнес-клуба Fresh Fitness. Сейчас компания выполняет инженерные работы, связанные с монтажом систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции в оздоровительном комплексе «Юга» в Горном Щите.

«Наличие богатого опыта работы позволило нашей компании принимать участие в крупных и интересных проектах. Благодаря этому в 2022 году наши показатели значительно приросли, в том числе увеличился штат сотрудников на 17 человек»,— поделился Дмитрий Сиордия. В текущем году «СиСнаб» продолжает развиваться — на данный момент показатели по объему выполняемых работ выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Сейчас никаких остановок точно быть не может. Поэтому мы будем двигаться только вперед»,— добавил исполнительный директор компании.

Номинация «Пищевое производство и сельское хозяйство»

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Номинация "Пищевое производство и сельское хозяйство"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победитель — директор компании по производству кофе Ingresso, ООО «Кантент» Денис Мансуров

Компания Ingresso с 2016 года занимается производством свежеобжаренного кофе, который поставляет в сегмент HoReCa и реализует в розницу через собственный сайт. Помимо этого, компания популяризирует культуру потребления кофе. В штате есть сотрудники, которые обучают всех желающих правильному приготовлению этого напитка. «Рынок кофе в России активно развивается. Любителей и энтузиастов много. Мы должны не просто продать, но рассказать и показать, как приготовить кофе, чтобы он максимально раскрыл свой вкус»,— отметил Денис Мансуров.

Негативные последствия прошлогодних событий обошли компанию стороной. Фермеры из Бразилии, Колумбии, Перу и Эфиопии, откуда поставляется сырье для производства, добросовестно выполняли свои обязательства в рамках долгосрочных контрактов, несмотря на небольшие логистические задержки. Это и установка нового оборудования позволили компании нарастить производственные мощности с 400 кг кофе в день до практически 900 кг, а также выйти на новые рынки — клиентами Ingresso стали компании из стран СНГ. По мнению господина Мансурова, главным фактором победы компании стало тщательно проработанное планирование и узнаваемость бренда.

Останавливаться на достигнутом Ingresso не собирается. В 2024 году компания планирует расширить производство кофе с 18 тонн до 50 тонн в месяц. Для этого будут расширены производственные площади компании с 300 кв. м до 1,2 тыс. кв. м. и закуплено новое оборудование. «Также мы планируем ввести новую линейку продукции — шоколад. Мы будем закупать какао-бобы, обжаривать их, меланжировать, делать сырье и выпускать из него шоколад»,— рассказал Денис Мансуров. Все это, по его словам, позволит компании осваивать новые рынки как в России, так и за рубежом. Например, Ingresso планирует нарастить поставки кофе в Арабские Эмираты и страны СНГ.

Номинация «Обрабатывающее производство»

«Основная роль премии “Коммерсантъ года” — не только выявить лидеров в той или иной отрасли, но и стать коммуникационной площадкой, где бизнес может заявить о себе и обменяться опытом. Сегодня, когда национальная экономика переживает серьезную трансформацию, премия помогает выявлять те проекты, которые будут привлекать внимание новых предпринимателей и развивать конкуренцию,— считает заместитель управляющего Уральским филиалом ПАО “Промсвязьбанк” Антон Лаптев.— ПСБ на протяжении многих лет способствует популяризации малого и среднего бизнеса, поэтому мы поддерживаем такие региональные проекты, как деловая премия ИД “Коммерсантъ-Урал”, и поддерживаем инициативу наших клиентов, которые мечтают попасть в финал данной премии. Ведь ее отличительной чертой является то, что лидеров в отрасли выбирают сами участники этой отрасли. Это непросто, ведь предпринимателю приходиться признавать конкурента сильнее себя. Но в то же время такой подход дает стимул стремиться к лучшему, не позволяет застояться».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Номинация "Обрабатывающее производство"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году победу в номинации одержала директор компании по производству шпальной продукции «ШПАЛАЕКБ» Алена Кузнецова. С 2019 года компания поставляет ассортимент товаров широкой номенклатуры собственного производства в регионы УрФО, ЦФО, СФО, ДФО, а также в Якутию и Татарстан.

Несмотря на сложность экономической обстановки и снижение общей потребительской способности, компания смогла нарастить объемы и развить тендерное и экспортное направление. В 2022 году «ШПАЛАЕКБ» поставила более 50 тыс. единиц своей продукции ООО «Эльга-Транс», которое занимается реконструкцией железнодорожных путей на Эльгинском угольном месторождении (Якутия). А в 2023 году компания стала поставлять свою продукцию в Узбекистан и Казахстан.

«Так сложилось, что по экспортному направлению начали поступать активные запросы, мы увидели потребность в нашей продукции,— рассказала директор по продажам “ШПАЛАЕКБ” Наталья Мухина.— Тендерное направление в принципе занимает большую долю в нашем продуктовом портфеле — около 75% всех договоров приходится на тендеры. Это связано с тем, что нашим конечным потребителем являются крупнейшие промышленные или строительные предприятия, которые вынуждены приобретать продукцию через закупки».

В предстоящем году «ШПАЛАЕКБ» планирует нарастить объемы производства минимум на 50% и создать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспорт в Узбекистан, Таджикистан и освоить рынки Абхазии, Армении и Грузии.

Номинация «Торговля»

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Номинация "Торговля"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победитель — ИП Симонова У.Ю. (Ульяна Симонова занимается производством и продажей дидактических игр для преподавателей английского языка).

Свое дело Ульяна Симонова начала в 2019 году. «Суть в том, чтобы при использовании игр помочь преподавателю наиболее интересно провести урок. В основном продукцию закупают языковые центры и частные школы»,— рассказала она.

Прошлый год дался предпринимательнице нелегко — возникали сложности с печатью продукции и расходниками: картоном и краской. Однако все барьеры удалось преодолеть, а тесное взаимодействие с клиентами помогло одержать победу в премии.

Сейчас среди проектов у Ульяны Симоновой сотрудничество с офисом почетного консула ЮАР, в рамках которого команда придумывает вариант игры, рассказывающей об этой необычной стране. Работает предпринимательница над созданием игр для крупных школ, под конкретные запросы, а также реализует партнерские проекты, которые предусматривают коллаборацию настольных игр и интерактива. «Мы активно внедряем наши игры не только в России, но и за рубежом, чтобы нашего производителя знали, что мы можем делать не хуже и даже лучше. Возможности для этого есть, мы выходим на международный рынок. Сейчас есть запрос у Александрии (Египет), Дубай (ОАЭ), ЮАР, Европы»,— добавила Ульяна Симонова.

Номинация «Креативные индустрии и IT»

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Номинация "Креативные индустрии и IT"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победитель — ИП Мазепа А.М. (Александр Мазепа является бизнес-аналитиком и интегратором CRM Битрикс24).

С CRM Битрикс24 Александр Мазепа познакомился в 2014 году, когда работал руководителем проектов в IT-компании. Через пять лет он решил начать свое дело: «Я настраивал порталы Битрикс24 для клиентов и продавал лицензии. Спустя год работы получил статус “Золотого партнера”, а еще через год — диплом от вендора “За вклад в развитие продукта”. На данный момент специализируюсь на обучении и автоматизации бизнес-процессов».

По словам господина Мазепы, события 2022 года отразились на клиентской базе и вынудили переориентироваться на совместные проекты с крупными партнерами Битрикс. В частности, он участвовал в проекте одного из подразделений УГМК, «Русагро», где настраивал процессы согласования с участием большого количества сотрудников и возможности доработки на каждом этапе. «В совместных проектах я выполнял то, что хорошо умел — придумывал и автоматизировал процессы. Поэтому по итогу года вышел на хорошую общую выручку в бизнесе. Оглядываясь назад, понимаю, что как раз адаптация под изменения и постоянное развитие собственных компетенций позволили сохранить бизнес и достичь высокой оценки на премии»,— считает Александр Мазепа.

Номинация «Услуги»

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Номинация "Услуги "

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Победитель — ИП Балашова Ю.О. (Юлия Балашова занимается организацией кейтеринга).

Стаж Юлии Балашовой в сфере общепита не ограничивается одним годом, однако заниматься кейтерингом — выездным ресторанным обслуживанием мероприятия любого формата — она начала в октябре 2021 года. «2021 год стал для дела адаптационным и информационным, когда мы рассказывали о себе и сами изучали сферу. 2022 год можно считать периодом становления — тогда мы выросли в тысячекратном объеме. Удалось масштабировать производство, нарастить объемы минимум в пять раз, расширить клиентскую базу»,— рассказала госпожа Балашова.

Одним из крупных клиентов компании стал Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), для которого был организован кейтеринг на различных мероприятиях, в том числе на масштабном празднике в честь Дня металлурга, проходившего совместно с Днем города Первоуральска.

«Мой супруг занимается непосредственным производством на кухне, так как является шеф-поваром, а также отвечает за штат сотрудников. Я, в том числе в связи с рождением ребенка и необходимостью заботиться о нем, приняла решение о расширении команды и найме дополнительных маркетологов и менеджеров по продажам. В нынешних реалиях это очень актуально. На себя же решила взять управленческую деятельность. Полагаю, что именно семейный бизнес, когда у вас одни цели и желания, когда вы смотрите в одном направлении и поддерживаете друг друга, стал ключевым фактором победы в премии»,— заключила Юлия Балашова.

Лауреатам премии вручили ювелирные изделия в виде статуэток с символикой премии, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, а также сертификаты на 50 тыс. руб. от бизнес-школы ЦБО.