В администрации Краснодара рассказали, какие коммунальные объекты модернизируют

В следующем году в Краснодаре построят новые газопроводы и газораспределительные пункты для земельных участков, предоставленных многодетным семьям в поселке Пригородном и станице Старокорсунской. Строительство и модернизацию коммунальных объектов обсудили утром 30 октября в администрации Краснодара, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил глава краевой столицы Евгений Наумов, реконструкция и замена коммунальных сетей – одна из первостепенных задач для Краснодара. Мэр добавил, что работать нужно «с запасом на 50 лет вперед, как делали раньше».

Замглавы города Максим Онищенко отметил, что в текущем году в Краснодаре существенно возросли объемы работ по модернизации и реконструкции коммунальных сетей в рамках производственных и инвестиционных программ. Объемы выполненных в 2023 году вице-мэр назвал «беспрецедентными».

Энергетики в нынешнем году проложили в Краснодаре 140 км кабельных линий, краевая столица получила дополнительно 38 МВА трансформаторной мощности. В следующем году планируют проложить еще 160 км линий. Их построят в поселке Индустриальном, Комсомольском микрорайоне, на Западном Обходе.

Теплоэнергетики АО «Краснодартеплосеть» в нынешнем году выполнили работы на 1,2 тыс. м магистральных трубопроводов в разных частях Краснодара. Часть работ завершат до конца года – модернизируют тепловое оборудование котельных на улице Захарова, в поселке Березовом и Молодежном микрорайоне.

Также над модернизацией сетей работали специалисты компании «Краснодартеплоэнерго». Они заменили участки теплосетей на улицах Пашковской, Сормовской и других.

Самая сложная ситуация, по словам господина Онищенко, сложилась в водопроводно-канализационном хозяйстве города. Сейчас ООО «Краснодар Водоканал» реконструирует коллекторы на улицах Уральской, Меланжевой, в переулке Безымянном, ремонтирует канализационную сеть на улице Кожевенной. Завершены работы по модернизации главного фекального коллектора по улице Калинина, выполнены работы на сетях в Новознаменском жилом районе, строительство сетей на Тургенева, Садовой и других улицах. В следующем году планируют построить и реконструировать объекты водохозяйственного комплекса еще на нескольких улицах.

Параллельно ведутся работы по строительству и реконструкции сетей газоснабжения. В этом году проложили 26 км газопроводов в разных частях краевой столицы.

Вячеслав Рыжков

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