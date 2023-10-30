Нетрезвого водителя рейсового автобуса задержали в Сарапульском районе Удмуртии

В Сарапульском районе Удмуртии сотрудники ДПС остановили водителя рейсового микроавтобуса «ГАЗ», который перевозил пассажиров от Сарапула до Каракулино. При этом 59-летний мужчина имел признаки опьянения, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В результате освидетельствования у водителя подтвердилось состояние алкогольного опьянения. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, в отношении должностного лица организации, которой принадлежит автобус, также проводится административное расследование из-за допуска нетрезвого водителя.

Отмечается, что в момент остановки пассажиры в салоне отсутствовали.