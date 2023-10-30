На «Проспекте Звезд» в Ростове открыли звезду композитора Михаила Гнесина

В Ростове-на-Дону 28 октября состоялось торжественное открытие памятного знака композитору Михаилу Гнесину на «Проспекте Звезд», сообщает исполнительная дирекция НП «Проспект звезд. Ростов-на-Дону».

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На мероприятие были приглашены деятели культуры и искусства, представители творческих союзов, СМИ и общественных организаций. Собравшихся поприветствовали ведущая проекта Искра Полякова и член общественного совета проекта «Проспект звезд», председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Право открытия памятной звезды было предоставлена директору музыкальной школы им. М.Ф. Гнесина Евгению Бутенко и историку-краеведу Георгию Багдыкову.

Звезда композитору Михаилу Гнесину на «Проспекте Звезд г. Ростов-на-Дону» стала 18-й по счету.

Михаил Гнесин родился в Ростове-на-Дону в 1883 году. Его семья активно занималась музыкой, что способствовало его собственному выбору профессии. Он стал музыкальным педагогом и композитором. Является лауреатом Сталинской Государственной премии второй степени. Большая часть жизни композитора связана с Санкт-Петербургом и Москвой, но в Ростове он также занимался просветительской деятельностью. Так, в 1920 году в донской столице были открыты три музыкальные школы для детей рабочих и служащих. Одна из них — в Нахичевани — сохранилась до наших дней и сегодня носит имя Михаила Гнесина.

Анастасия Назарова