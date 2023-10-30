Из-за непогоды на выходных без света остались почти 32 тысячи курян

31 732 человека, 13 290 домов, 118 населенных пунктов, 24 района Курской области остались без света из-за непогоды на выходных 28-29 октября. Об этом сообщил курирующий сферу ЖКХ вице-губернатор Алексей Дедов в ходе совещания в облправительстве. По его словам, за два дня в регионе выпало 50% от месячной нормы осадков, была «значительная ветровая нагрузка».

По данным на 10:00 понедельника, электроснабжение 116 населенных пунктов было восстановлено, работы по двум, в которых в сумме проживает 65 человек, планировалось завершить к 11:00. В устранении аварий на электросетях были задействованы 59 бригад «Курскэнерго» (филиал ПАО «Россети центр»), состоящих из 130 специалистов и 59 единиц техники.

Также, по данным господина Дедова, в единые дежурные диспетчерские службы поступила 21 заявка по падению деревьев в пределах населенных пунктов. 18 насаждений рухнули в Курске. По 15 заявкам последствия были устранены силами аварийно-спасательной службы региона. Три оставшиеся, по данным на 10 утра, отрабатывались с управляющими компаниями.

Мэр Курска Игорь Куцак добавил, что было зарегистрировано шесть сообщений о подтоплении жилых домов и несколько — о неудовлетворительной работе ливневок. Также он рассказал, что в ряде домов на улицах и переулках Степных и на подстанции «Садовой» было зафиксировано отключение электроснабжения. На сегодня подача ресурса восстановлена.

По данным регионального Гидрометцентра, на рабочей неделе в Курске не ожидается непогода. 2 ноября в городе пройдут дожди без штормового ветра.

Алина Морозова

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