В Петербурге почтили память жертв советских политических репрессий

В Санкт-Петербурге прошла акция памяти жертв политический репрессий «Хотелось бы всех поименно назвать…», сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Акция прошла в четырех местах: на Левашовском мемориальном кладбище, у Соловецкого камня на Троицкой площади, в саду Фонтанного Дома у музея Анны Ахматовой, у памятника Федору Достоевскому по адресу Большая Московская, 2. Также акция прошла в Гатчине у Павловского кафедрального собора.

В рамках традиционной ежегодной акции ее участники зачитывают имена жертв политических репрессий из «Ленинградского мартиролога» (серия книг о жителях репрессированных в советское время жителях Петрограда/Ленинграда, издаваемая Центром «Возвращенные имена» при РНБ), а также краткие сведения о них. На всех площадках по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия совершили заупокойную литию.

Церемония «Хотелось бы всех поименно назвать…» проходит в рамках всероссийской акции «Молитва памяти». Организовали церемонию: Центр «Возвращенные имена» при Российской Национальной библиотеке, Свято-Петровское и Свято-Вениаминовское малые православные братства, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

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