Роспотребнадзор устанавливает причины заражения детей кишечной инфекцией в Уфе

Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит этидрасследование по факту массового заражения детей, предварительно, кишечной инфекцией, сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавшие праздновали день рождения в одном из заведений Уфы, отметили в управлении. «Специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии выехали на объект для проведения эпидрасследования, для определения границ очага и поиска возможного источника инфекции»,— отмечается в сообщении. Число заболевших и название заведения, в котором проводилось мероприятие, в ведомстве не уточняют.

Майя Иванова

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