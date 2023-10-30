Умер пианист и профессор Московской консерватории Тигран Алиханов

Народный артист России Тигран Алиханов умер 29 октября на 81-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московской консерватории, где он работал с 1992 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ Фото: Леонид Сторожев, Коммерсантъ

Как сообщал Telegram-канал Baza, тело Тиграна Алиханова обнаружила его дочь в квартире на Космодаминаской набережной Москвы.

Тигран Алиханов — советский и российский пианист, солист Московской филармонии. С 1992-го — профессор Московской консерватории. Он возглавлял кафедру камерного ансамбля и квартета. В 2005–2009 годах господин Алиханов был ректором консерватории.