Молодые бизнесмены Кубани могут выиграть 1 млн рублей на развитие дела
Открыта регистрация на конкурс
В Краснодаре началась регистрация участников конкурса молодых предпринимателей, учрежденного некоммерческой организацией «КубА клуб» при поддержке региональных властей и бизнесменов Краснодарского края. Инвестиционный фонд конкурса составляет 1 млн руб.
В конкурсе могут принять участие юные предприниматели и молодые команды от 12 до 20 лет по направлениям: социальный, технологический или бизнес-проект.
Пятеро призеров конкурса получат поддержку наставников-предпринимателей и инвестиции на развитие проектов.
Мероприятие направлено на поиск и поддержку перспективных проектов, формирование молодежного бизнес-сообщества, развитие предпринимательского мышления подростков, стимулирование интереса опытных предпринимателей и вовлечение их в процесс передачи опыта и оказания поддержки начинающим предпринимателям.
Что получает молодой предприниматель, участвуя в конкурсе:
- возможность стать частью сообщества предпринимателей – бизнес-клуб AVA КубА Джуниор;
- пространство для общения – коворкинг «Высшая Лига», чат бизнес-клуба;
- ресурсы для развития – еженедельные встречи с предпринимателями, наставниками, мастер-классы, тренинги;
- поддержку представителей опытного бизнес-сообщества – основатели, партнеры, резиденты, гости бизнес-клуба КубА;
- финансирование проектов – инвестиционный фонд AVA КубА Джуниор.
Конкурс состоит из трех этапов:
- регистрация;
- экспресс-обучение и поддержка наставников;
- презентация идей и проектов, выбор победителей.
Партнеры конкурса:
- компания AVA Group;
- агентство недвижимости «Свои на Юге»;
- ИД «Коммерсантъ-Кубань»;
- радио Business FM Краснодар;
- компания СTender;
- юридическая компания «Тутушкина и партнеры»;
- компания «ПроАктив»;
- компания «Триллион-Юг»;
- коворкинг «Высшая Лига»;
- бизнес-класс профессора Полиди.
Финал конкурса пройдет 10 декабря 2023 года. Заявку на участие можно заполнить до 1 декабря.
Контакты: +79184511420, Ярославна Кулиш, kubaclub.konkurs@gmail.com
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С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону +79184511420. ИП Пшеничный А.А. ИНН 231103204740
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