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Молодые бизнесмены Кубани могут выиграть 1 млн рублей на развитие дела

Открыта регистрация на конкурс

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В Краснодаре началась регистрация участников конкурса молодых предпринимателей, учрежденного некоммерческой организацией «КубА клуб» при поддержке региональных властей и бизнесменов Краснодарского края. Инвестиционный фонд конкурса составляет 1 млн руб.

В конкурсе могут принять участие юные предприниматели и молодые команды от 12 до 20 лет по направлениям: социальный, технологический или бизнес-проект.

Пятеро призеров конкурса получат поддержку наставников-предпринимателей и инвестиции на развитие проектов.

Мероприятие направлено на поиск и поддержку перспективных проектов, формирование молодежного бизнес-сообщества, развитие предпринимательского мышления подростков, стимулирование интереса опытных предпринимателей и вовлечение их в процесс передачи опыта и оказания поддержки начинающим предпринимателям.

Что получает молодой предприниматель, участвуя в конкурсе:

  • возможность стать частью сообщества предпринимателей – бизнес-клуб AVA КубА Джуниор;
  • пространство для общения – коворкинг «Высшая Лига», чат бизнес-клуба;
  • ресурсы для развития – еженедельные встречи с предпринимателями, наставниками, мастер-классы, тренинги;
  • поддержку представителей опытного бизнес-сообщества – основатели, партнеры, резиденты, гости бизнес-клуба КубА;
  • финансирование проектов – инвестиционный фонд AVA КубА Джуниор.

Конкурс состоит из трех этапов:

  • регистрация;
  • экспресс-обучение и поддержка наставников;
  • презентация идей и проектов, выбор победителей.

Партнеры конкурса:

  • компания AVA Group;
  • агентство недвижимости «Свои на Юге»;
  • ИД «Коммерсантъ-Кубань»;
  • радио Business FM Краснодар;
  • компания СTender;
  • юридическая компания «Тутушкина и партнеры»;
  • компания «ПроАктив»;
  • компания «Триллион-Юг»;
  • коворкинг «Высшая Лига»;
  • бизнес-класс профессора Полиди.

Финал конкурса пройдет 10 декабря 2023 года. Заявку на участие можно заполнить до 1 декабря.

Контакты: +79184511420, Ярославна Кулиш, kubaclub.konkurs@gmail.com

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С информацией об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону +79184511420. ИП Пшеничный А.А. ИНН 231103204740

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